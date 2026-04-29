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在美伊談判僵局未解、荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運高度受限之際，一艘由俄羅斯億萬富翁莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）擁有的超級遊艇，在杜拜進行維修之後順利穿過荷姆茲海峽，且伊朗與美國雙方均未提出異議。綜合路透社等外媒報導，據航運追蹤數據，與俄羅斯鋼鐵大亨莫爾達紹夫擁有的這艘名為「諾德號」（Nord）的遊艇於上週自杜拜啟航，並在上週六 (25日) 通過荷姆茲海峽，最終於週日 (26日) 抵達阿曼首都馬斯開特。雖然莫爾達紹夫並未被正式列為諾德號的登記持有人，但航運與企業資料顯示，該遊艇登記於其妻子名下的俄羅斯公司。莫爾達紹夫因為與俄羅斯總統蒲亭關係密切，在俄烏戰爭爆發之後，就遭到美國與歐盟列入制裁名單。諾德號是全球規模最大的私人遊艇之一，配備多達20間客房，並設有游泳池、直升機停機坪與潛水艇等高端設施。不過這艘價值超過5億美元的多層豪華遊艇，是如何在週六獲得許可，航行通過這條處於美伊衝突核心、自2月以來交通受限極為嚴重的商業要道，此前一直令外界感到困惑。消息人士稱，諾德號掛著俄羅斯國旗，按照符合國際海事法的核准路線穿過了海峽。該名消息人士表示：「伊朗並未干涉遊艇的航行，因為它是友好國家的民用船隻，正在進行和平過境。美方也沒有對遊艇的移動提出質疑，因為它未停靠伊朗港口，且與伊朗沒有任何關聯。」隨著華盛頓與德黑蘭維持著不穩定的停火，每天僅有少數船隻通過荷姆茲海峽。這與2月28日美伊戰爭爆發前，平均每日125至140艘次的航行量相比，僅占一小部分。作為回應，美國對伊朗港口實施了封鎖。俄羅斯是伊朗的長期盟友。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在週末與巴基斯坦和阿曼的和平調停人進行討論後，已於週一前往聖彼得堡會見俄羅斯總統普丁。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，諾德號在穿過海峽後，自週日以來一直停留在阿曼海岸附近。