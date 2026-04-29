人工智慧（AI）席捲全球股市，市場焦點一直集中在晶片製造商，例如台灣的台積電、以及記憶體大廠韓國三星電子以及SK海力士，這些都是AI巨頭輝達的關鍵供應商，而現在浪潮正進一步向供應鏈更深層擴散。彭博指出，即使是最強大的處理器，也無法在缺少那些支援它們的元件下運作，花旗分析師點名包含積層陶瓷電容（MLCC）等被動元件價格將持續升高。
根據彭博報導，全球晶片短缺已將台積電、三星、SK海力士等公司股價推升至創紀錄的高點。如今，投資人正將目光進一步延伸至AI供應生態系，這種日益提升的投資認知，再加上需求與價格上升，正讓一批新的公司股價上漲。
這些公司大致可分為三大類，積層陶瓷電容（MLCC）負責調節電子系統內部的電力。高階晶片載板將半導體與其他硬體連接起來。而熱壓鍵合（TCB）則是一種精密製程，將所有元件結合在一起。
安本投資（Aberdeen Investments）亞洲股票投資總監Kieron Poon表示，「可以把印刷電路板想像成一張餐桌。餐桌上的盤子，可以稱為載板，而盤子裡的食物，就是晶片」，在這一類公司中，像台灣的欣興電子與日本的揖斐電（IBIDEN）公司這類載板製造商，在過去12個月中分別上漲了約770%與530%；另一方面，MLCC製造商三星電機與村田製作所本月股價升至歷史新高。TCB領導企業韓美半導體公司也創下歷史新高。這條供應鏈的大部分集中在亞洲，主要位於南韓、台灣、日本與中國。
彭博提到，推動這一趨勢的關鍵是AI基礎設施建設的強度。AI伺服器的耗電量遠高於傳統伺服器，而這會產生連鎖效應。更多電力意味著需要更多元件來管理與穩定電力；Pictet資產管理資深投資經理Young Jae Lee表示，一台AI伺服器所使用的MLCC數量可能是標準伺服器的10至15倍，約為智慧型手機的30倍。
這股需求激增正在收緊供應，並推高這些元件的價格。三星電機本週表示，正在考慮將MLCC產品價格提高最多達10%。花旗集團分析師Takayuki Naito也指出，市場對MLCC、鋁電容以及封裝載板等元件價格上漲的預期正在升高。
他認為，這可能為村田製作所與太陽誘電公司日本製造商提供支撐，因為這些公司可能採取更積極的定價策略。摩根大通分析師上週上調了村田與太陽誘電的目標價，並表示供需緊張的情況可能會維持相當長一段時間。
美國銀行全球研究（BofA Global Research）韓國研究主管Simon Woo表示，MLCC與載板的生產線目前已經運轉至超過90%的產能。如果AI需求從現在起再稍微增加，傳統用途的產能將會迅速縮減。
安本投資表示，電容、載板與TCB的供應仍然高度集中，而這些公司正服務一個迅速擴大的客群。這意味著定價權仍將掌握在供應商手中。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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這些公司大致可分為三大類，積層陶瓷電容（MLCC）負責調節電子系統內部的電力。高階晶片載板將半導體與其他硬體連接起來。而熱壓鍵合（TCB）則是一種精密製程，將所有元件結合在一起。
安本投資（Aberdeen Investments）亞洲股票投資總監Kieron Poon表示，「可以把印刷電路板想像成一張餐桌。餐桌上的盤子，可以稱為載板，而盤子裡的食物，就是晶片」，在這一類公司中，像台灣的欣興電子與日本的揖斐電（IBIDEN）公司這類載板製造商，在過去12個月中分別上漲了約770%與530%；另一方面，MLCC製造商三星電機與村田製作所本月股價升至歷史新高。TCB領導企業韓美半導體公司也創下歷史新高。這條供應鏈的大部分集中在亞洲，主要位於南韓、台灣、日本與中國。
彭博提到，推動這一趨勢的關鍵是AI基礎設施建設的強度。AI伺服器的耗電量遠高於傳統伺服器，而這會產生連鎖效應。更多電力意味著需要更多元件來管理與穩定電力；Pictet資產管理資深投資經理Young Jae Lee表示，一台AI伺服器所使用的MLCC數量可能是標準伺服器的10至15倍，約為智慧型手機的30倍。
這股需求激增正在收緊供應，並推高這些元件的價格。三星電機本週表示，正在考慮將MLCC產品價格提高最多達10%。花旗集團分析師Takayuki Naito也指出，市場對MLCC、鋁電容以及封裝載板等元件價格上漲的預期正在升高。
他認為，這可能為村田製作所與太陽誘電公司日本製造商提供支撐，因為這些公司可能採取更積極的定價策略。摩根大通分析師上週上調了村田與太陽誘電的目標價，並表示供需緊張的情況可能會維持相當長一段時間。
美國銀行全球研究（BofA Global Research）韓國研究主管Simon Woo表示，MLCC與載板的生產線目前已經運轉至超過90%的產能。如果AI需求從現在起再稍微增加，傳統用途的產能將會迅速縮減。
安本投資表示，電容、載板與TCB的供應仍然高度集中，而這些公司正服務一個迅速擴大的客群。這意味著定價權仍將掌握在供應商手中。
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