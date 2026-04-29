我是廣告 請繼續往下閱讀

個人燒肉融入北海道成吉思汗燒肉技法 鍋邊蔬菜吸收肉脂更顯香甜

▲豊漁餐飲集團推出全新品牌「和庵燒肉株式會社」，店面僅有12席座位。（圖／豊漁餐飲集團提供）

個人套餐有雞肉、牛肉兩選擇 每人398元起

▲豊漁餐飲集團全新品牌「和庵燒肉株式會社」，最低每人398元能吃到雞腿排套餐。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲豊漁餐飲集團推出全新品牌「和庵燒肉株式會社」，開幕期間優惠「蔥鹽和牛肋條」100g僅需198元。（圖／豊漁餐飲集團提供）

漢來美食也有新品牌「樂蔬」：攜手韓國「寺剎飲食」推廣大師正寬法師

▲「樂蔬」最大亮點是品牌與韓國「寺剎飲食」推廣者、媲美米其林等級蔬食大師－正寬法師共同合作。（圖／漢來美食提供）

以「初魚」打響知名度的豊漁餐飲集團表示，「一人經濟」浪潮崛起，單身商機的市場規模已突破新台幣5千億元，足見餐飲市場的個人化需求。豊漁餐飲集團推出全新品牌「和庵燒肉株式會社」，進駐新光三越台北信義新天地A4地下二樓美食街，以「A5和牛個人燒肉」為核心，最低每人398元能吃到「益活雞腿排套餐」，開幕期間還推出人氣單品「蔥鹽和牛肋條」100g僅需198元之加價購優惠。豊漁餐飲集團本月初於台中漢神洲際購物廣場開設全台首家「和庵精肉舖」，導入日本職人分切技術，每日推出精選3至5種和牛部位以拼盤形式呈現。現立即又推出新個人燒肉品牌「和庵燒肉株式會社」，品牌主打日本A5黑毛和牛，透過集團自建貿易體系每月穩定直送，且標榜「一人一爐」。和庵店面僅有12席的板前座位，融入北海道成吉思汗燒肉技法，以炭火直烤取代一般燒烤方式，加上圓頂鑄鐵鍋上來高溫燒炙和牛。而圍置鍋邊的蔬菜，也在滴落的肉脂與炭火餘溫的雙重薰陶下，會產出自然鮮甜。新店面開幕同步推出兩款主打套餐，「益活雞腿排套餐」售價僅398元，嚴選全台首家通過CSSA無抗飼養完整供應鏈驗證的大成益活雞，以炭火直烤呈現外酥內嫩的純粹本味；「A5和牛拼盤套餐」售價698元，以一盤匯聚多種頂級部位，從霜降細密的油花到富含嚼勁的厚切，每一片各有其風味特色。兩款套餐均附白飯、湯品與飲料無限供應，若意猶未盡，A5和牛拼盤亦提供單點服務，248元起即可自由加碼。開幕期間更推出優惠，人氣單品「蔥鹽和牛肋條」100g僅需198元。油花豐潤的牛肋條先醃漬入味，搭配清爽蔥鹽提香解膩，炭火炙烤後酥香四溢，期間限定優惠不加購堪稱可惜。另一個餐飲品牌「漢來美食」旗下有島語自助餐廳、名人坊等，也推出新品牌「樂蔬」，正式插旗台中漢神洲際購物廣場！最大特點是攜手韓國「寺剎飲食」推廣大師正寬法師，選用當季天然食材蔬果、堅持不添加五辛，與台灣人印象中的宗教素大相徑庭，是帶點韓國風的獨特滋味，尤其更有三道菜「五味子醬核果拌藕片」、「韓式辣醬燒」、「覆盆子糖醋猴頭菇」，由正寬法師本人親自設計，最建議來此必吃。「樂蔬」最大亮點是專程與韓國「寺剎飲食」推廣者、媲美米其林等級蔬食大師－正寬法師共同合作，設計了三道富有濃濃地道韓味的蔬食料理。正寬法師的蔬食料理曾被紐約時報評為「世界上最精緻的食物」，Netflix甚至在榮獲艾美獎紀錄片的《主廚的餐桌》第三季中，耗時多年為她拍攝影片。法師擅長以自然發酵醬料調味，將質樸的餐點，利用擺盤呈現出食材純粹與靈動之美。