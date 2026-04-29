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▲Danielle（如圖）去年底遭到公司退團解約，展開官司，最近母親的房產還被公司申請假扣押。（圖／IG@newjeans_official）

韓國人氣女團NewJeans前成員Danielle去年底遭前公司ADOR退團解約後，還被ADOR求償高達431億韓元（約9.2億台幣）的違約金。韓媒《日曜新聞》今（29）日爆出最新進展，ADOR不僅向閔熙珍名下的不動產申請假扣押，連Danielle母親名下位於廣津區的別墅及安養市的辦公室也未能倖免，總計扣押資產價值約70億韓元（約1.4億台幣），而在開庭前3週，更傳出ADOR方面的5名律師集體請辭，似乎是想使出拖延戰術！根據不動產登記謄本顯示，法院已於2月初批准ADOR提出的假扣押申請。申請假扣押的資產包含前代表閔熙珍在龍山區的公寓及麻浦區的別墅，總值50億韓元（約1億台幣），而Danielle母親名下的房產則佔約20億韓元（約4200萬台幣）。法律界人士分析，假扣押通常是為了確保未來若判決勝訴能順利拿到賠償金，但對年僅19歲的Danielle及她的家人而言，無疑造成巨大的心理壓力與財務負擔。除了資產被凍結，官司進度也爆出戲劇化轉折。原定於下月14日進行的首次辯論在即，ADOR方面的5位委任律師卻在上週五無預警集體辭任。由於距離開庭只剩下不到3週，外界普遍質疑ADOR是想藉由律師交接的空檔，向法院申請延後開庭，以「拖延戰術」讓Danielle無法重啟演藝活動，因此韓網出現不少批評聲音，痛批公司是在凌遲一名年輕小女生。面對突如其來的律師集體卸任，Danielle及閔熙珍的律師團隊於昨日火速向法院遞交意見書，強烈主張應依原定日期進行審理。意見書中明確指出，律師辭任是對方單方面且突然的決定，不應因此影響既定的司法時程，並呼籲法院加速審理，讓事件早日落幕。Danielle方面擔心，官司一天不解決，未來的演藝活動就會因為與前公司的爭議而受限。