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▲高雄日航酒店「時光綻瑰 Sisley 頂級行政客房之約」住房專案適用行政樓層全房型。（圖／高雄日航酒店提供）

▲入住「三麗鷗寵愛媽咪計畫」主題房，加贈Hello Kitty水手造型玩偶，以及Chloe光蘊玫瑰女性淡香精30ml。（圖／高雄漢來提供）

▲ 「時光綻瑰 Sisley 頂級行政客房之約」住房專案可享行政酒廊獨享 Sisley主題迎賓西點。（圖／高雄日航酒店提供）

今年母親節，高雄漢來住房專案主打讓媽媽「可愛一下」，入住「三麗鷗寵愛媽咪計畫」主題房，可與三麗鷗超人氣角色們共度療癒時光。高雄日航酒店攜手法國頂級保養品牌 Sisley，推出期間限定「時光綻瑰 Sisley 頂級行政客房之約」住房專案，為母親獻上一份兼具品味與心意的奢華體驗。高雄漢來母親節住房專案凡於5月入住「三麗鷗寵愛媽咪計畫」主題房，同時加贈Hello Kitty水手造型玩偶，以及Chloe光蘊玫瑰女性淡香精30ml。此外，專案依房型人數提供早餐與迎賓點心，並可免費使用館內三溫暖、健身房及露天泳池等設施。此外，漢來獨家推出的「島語饗夜・一泊二食」專案再升級，自5月起延續到6月，平日入住此方案即可免費升等三麗鷗主題房，住宿當晚可「免排隊」輕鬆享用全台最夯的「島語」吃到飽餐廳，隔日再於經典品牌「漢來海港自助餐廳」享用豐盛早餐，主打「免排隊＋升等體驗」雙重亮點，預期再掀一波訂房熱潮。針對初夏旅遊需求，高雄漢來推出「漢來盛夏」升等專案，適用於5至6月的平日，主打預訂豪華客房即可免費升等至亞灣家庭房，讓旅人一次感受更寬敞舒適的住宿空間與港灣壯闊景致。高雄日航酒店「時光綻瑰 Sisley 頂級行政客房之約」住房專案適用行政樓層全房型，以最優彈性房價入住行政客房，可享行政酒廊全時段尊榮禮遇，包含包括半自助式早餐、精緻下午茶與雞尾酒時光；再加贈Sisley黑玫瑰旅行組，並附專屬訂製保養禮遇券與 600 元現金抵用券。專案更包含行政酒廊獨享 Sisley主題迎賓西點，由西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu ）領軍西點團隊，特別以 Sisley 經典「黑玫瑰」為靈感打造。專案即日起開放預訂，入住期間自即日起起至7月5日止。賓客可於入住前三日透過官網訂房。