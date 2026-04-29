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微控制器（MCU）廠盛群今（29）日舉辦法說會，釋出偏向樂觀的後市展望。盛群發言人潘建州表示，受惠於健康量測與安防設備的拉貨需求穩健，目前最長訂單能見度已達半年。隨著工作天數恢復正常且步入傳統旺季，預估第二季業績將繳出優於首季的成績單，且第三季營運亦可望維持在高檔水準。盛群第一季合併營收8.26億元，季增21%、年增8%。單季稅後淨利0.68億元，年減24%，季增105%，單季每股純益（EPS）為0.3元。面對上游晶圓代工與封測端約10%至15%的全面漲價潮，潘建州說明，盛群目前的定價策略將以維持毛利率與擴張市占率為主，暫無全面跟進漲價的計畫。不過，為了合理反映成本，公司已在今年3月針對部分低毛利的產品線進行價格調升，後續營運將維持滾動式備貨來靈活控管風險。潘建州透露，現階段約有一半的訂單能見度長達三個月；另有約三成的訂單，在安防與健康相關應用的強勁支撐下，能見度一路延伸至六個月。除了傳統MCU業務，盛群在伺服器應用領域的新技術布局也大有斬獲。在無刷直流馬達（BLDC）業務上，48V散熱風扇解決方案已順利通過台系散熱大廠驗證，成功打入供應鏈並導入三款風扇產品。該新品預計於今年第四季問世，年底前將有小量營收貢獻，並於明年迎來放量出貨。此外，盛群正積極與ODM大廠攜手研發「外掛小型封裝光通訊模組」。此專案目前已步入開發尾聲，預計今年第三季即可送交客戶進行最終認證，有望成為推升未來獲利的新引擎。