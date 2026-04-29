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▲小S（如圖）近日被忠實觀眾察覺右臉上多了2個痣。（圖／翻攝自Threads）

小S錄影變一個人！經紀人20字解答：長痘痘了

▲小S（左起）、林志玲、蔡康永及派翠克於《小姐不熙娣》合體。（圖／東森綜合台提供）

藝人小S（徐熙娣）時隔1年多，本月初回歸招牌節目《小姐不熙娣》，搭檔派翠克重拾主持棒，邀請蔡康永、林志玲等大咖暢談人生變化，話題滿點，不過近日意外引發討論的，竟是小S的臉蛋，有忠實觀眾於社群發文，察覺其右臉上多了2個痣，不禁猜想是否為了改運，還有人認為「她們不是同一個人，這是小S的替身」，對此，今（29）日下午小S經紀人對外澄清，「只要長痘痘，她就會用眼線筆之類的點出來當痣。」這才恍然大悟。小S去年經歷喪姊之痛，休息1年多後，近日重返《小姐不熙娣》主持，不過有忠實觀眾發現其右臉多了2個痣，翻出過往片段確實沒有，「發現好像是回歸後才有的」，引發網友討論，「她們不是同一個人，這是小S的替身」、「昨天看到以為是我的螢幕髒髒。」從照片中可見，小S的臉上多了2顆痣，整個人看上去變得更加成熟、美艷，因此也引來好評，「現在的妝容，畫痣已經很平常了」，對於網友諸多討論，稍早小S經紀人向《NOWNEWS今日新聞》回應解答：「只要長痘痘，她就會用眼線筆之類的點出來當痣。」