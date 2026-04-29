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▲COMEBUY-限量新品：百香話梅冰綠。（圖／業者提供）

▲COMEBUY-話梅冰綠、話梅檸檬綠。（圖／業者提供）

▲COMEBUYDREAM-無咖啡因蘋果多多。（圖／業者提供）

隨著氣溫升高，那份記憶中的酸甜回甘最是動人解渴。連鎖手搖飲COMEBUY 將於2026年 4 月 30 日至 6 月 15 日推出深受粉絲歡迎的「話梅系列」限定檔期，以特選台灣甲仙話梅喚醒舌尖的沁涼回憶，並再次升級推出限量新品（百香話梅冰綠）。與此同時，承載著愛與溫度的公益品牌 COMEBUY DREAM小巨蛋店，也將於 2026年4 月 30 日同步推出門市限定新品「無咖啡因」水果多多系列(蘋果多多、百香多多)。這份夏日的邀請，不僅是味蕾的消暑推薦，更是一份對身心障礙天使們最溫暖的職人守護。對許多人來說，話梅的鹹甜滋味象徵著純粹的童年與夏日午後的微風。COMEBUY 本次經典升級限量新品「百香話梅冰綠」，特別選用熱帶百香果的熱情香氣，揉合甲仙話梅的鹹甜層次，讓原本清新的茉莉綠茶綻放出充滿活力的果香回韻，每口更能吃到百香果籽的盛夏酸甜好滋味。此外，還有大家熟悉的「話梅檸檬綠」，以酸爽檸檬與梅香完美交織，像是一陣及時雨撫平盛夏的燥熱。而最經典的「話梅冰綠」嚴選台灣甲仙話梅的鹹、甜、回甘，搭配茉莉綠茶降低了茶湯尾韻的茶澀，留下一抹令人難以忘懷的清新餘韻。這份來自台灣土地的絕佳風味，每一杯都盛裝著滿滿的職人誠意與夏日情感。在追求速度的時代，有一種美好值得我們慢下腳步。COMEBUY DREAM 小巨蛋門市限定，特別推出兩款（無咖啡因）新品：「蘋果多多」將爽口蘋果果香與經典養樂多的酸甜邂逅，口感清新、甜而不膩，是大人小孩都愛的「無咖啡因」夢幻清爽組合；「百香多多」則以酸甜百香果結合滑順養樂多，強烈果酸與甘甜回韻完美平衡，每一口都是「無咖啡因」極致解膩的熱帶風味。這兩款新品不僅是無咖啡因的健康首選，更承載著身心障礙天使們努力自立的勇氣。在 COMEBUY DREAM，我們深信「夢想因支持而成真」。這裡的每杯飲料，或許需要您現場多一分鐘的耐心等待，但這正是給予這群天使們最強大的掌聲。您的這份溫柔，將化作他們前進的動力，更重點每杯飲料都是一樣好喝風味，讓愛與夢想跟著每一杯手感溫度，在未來持續蔓延。