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三班護病比推動「需讓護理人員有合理負荷」 石崇良：推動過程是逐步

總統賴清德曾承諾「三班護病比入法」，解決護理師血汗問題。衛福部長石崇良今（29）日說明，近期成立「醫事人力優化研議推動小組」討論，將朝「醫療機構設置標準」修訂，也因為入法的同時要兼顧不要造成太大社會衝擊，會有緩衝時間，逐步推進，一定在今年年底前預告，但詳細時程仍有待推動小組討論後決定。對於三班護病比入法進度，石崇良今日出席立法院衛環委員會備質詢時，接受媒體聯訪表示，從國外經驗來看，真正將三班護病比入法強制推行的國家、地區並不多，即便是澳洲或美國也僅部分州實施。但從推行國家的實施經驗來看，石崇良說明，三班護病比若有合適規範，確實對病人安全、醫療品質，特別是護理負荷、滿意度等都有正面效果。只是不可諱言的是，從國外報告和實施經驗也發現，造成了關床效應、等候時間延長。石崇良提到，推動台灣三班護病比讓護理人員可有合理負荷，才能造成正向的護理執業職場，讓護理人員回流。為了維持彈性，他說，以後會組成推動小組討論，朝「醫療機構設置標準」關於護理能力配置的條文討論修訂。推動過程是逐步、漸進有序的，所以會有緩衝時間，石崇良說，護理人力也不是一日就可以完全補足，同時不要衝擊醫院營運造成關床、住院病人的需要，並兼顧護理合理負荷。而質詢時，國民黨立委陳菁徽問及時程，石崇良說，如果給時程就不尊重「醫事人力優化研議推動小組」的討論，若要入法，會考慮以「醫療機構設置標準」訂定，預計年底前預告。但詳細時間仍有待小組討論再確定。