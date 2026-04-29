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IU邊佑錫《21世紀大君夫人》原檔喜帖公開 5張甜蜜破表

▲IU跟邊佑錫（右）在《21世紀大君夫人》因為身分地位決定「契約結婚」。（圖／IG@disneypluskr）

▲IU的正牌男友是李鐘碩，所以粉絲都笑喊Cue他不要看《21世紀大君夫人》。（圖／IG@disneypluskr）

▲《21世紀大君夫人》IU跟邊佑錫的喜帖寫上大大的「我們的結婚日」。（圖／IG@disneypluskr）

▲《21世紀大君夫人》IU跟邊佑錫為戲宣傳，拍攝美美喜帖照。（圖／IG@disneypluskr）

韓星IU跟邊佑錫合作的浪漫韓劇《21世紀大君夫人》甫開播就深受全球觀眾喜愛，2人劇裡的「契約婚姻」更是引發迴響，他們更因為這個劇情設定，在開播前接受雜誌訪問拍攝「喜帖畫報」做哏宣傳，如今Disney+公布5張「喜帖原檔」，除了他們飾演的成熙周和理安大君甜蜜相識，還寫上「我們的愛情故事」再度引發劇迷討論，並笑喊Cue IU的男友李鐘碩「不要看！Disney+官方帳號上傳多張照片，並寫下「因為熱烈反應，公開童話般的喜帖原檔✨」、「送上大君夫婦的喜帖💌在全國都一起祝賀的這一刻，公開賀電💗🎉」，5張公開的照片裡，都是IU跟邊佑錫的甜蜜合照，每一張分別寫上「我們的愛情故事」、「我們的童話開始了」、「愛的慶典」、「成熙周 ♥ 理安」、「我們的結婚日」等甜蜜字樣。粉絲看到後留言表示「太療癒了，這對完全是我人生羅曼史CP」、「爸媽怎麼這麼適合迪士尼風」、「看邊佑錫IU這對大君夫婦真的很養眼」、「完成型情侶太愛了」。其實IU跟邊佑錫在《21世紀大君夫人》開播前，曾透過時尚雜誌拍攝「喜帖畫報」公開婚訊大喊：「我們要結婚了！」原來是因為他們在劇中是「契約結婚」，所以才刻意做哏宣傳，當時IU還分享照片說：「熙周和理安大君之間，有很明確彼此需要對方的理由，也願意成為彼此的力量。兩個人不論是各自前進，或是一起面對世界，都會帶來很多不同層次的看點。」《21世紀大君夫人》目前播到第6集，邊佑錫終於跟IU求婚，原本只是契約婚姻，卻不知不覺動真感情，2人在遊艇上確認心意並熱吻，收視率直接衝上11.2%，打破開播7.8%紀錄創下新高。