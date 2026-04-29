2座葛萊美獎得主、美國創作歌手傑森瑪耶茲（Jason Mraz）有「音樂大頑童」封號，代表作〈I'm Yours〉、〈Lucky〉人人朗朗上口，暢銷金曲無數，他近日宣布11月2日將在南港展覽館舉辦《ASIA TOUR 2026》2026 亞洲巡迴演唱會，門票預計5月30日中午12點在年代售票系統開賣，而傑森瑪耶茲也在IG的巡演資訊放上中華民國國旗的符號，讓粉絲大為驚喜，「這算是一種活久見嗎？好扯！」
傑森瑪耶茲11月來台開唱 IG放中華民國國旗
傑森瑪耶茲27日在官方IG發文宣布亞洲巡演場次，10月底開始在馬尼拉、曼谷、吉隆坡、台北、香港、東京、大阪、首爾8個國家展開巡迴演出，貼文也放上菲律賓、泰國、新加坡、台灣、中國、日本、韓國的國旗圖案。
除了IG貼文，傑森瑪耶茲也在動態分別標示中國和台灣的國旗，許多網友見狀興奮地表示：「我記得他上次來，官網是寫胎灣拆那」、「除了TW 我好愛他寫Hong Kong, HK...香港加油」、「曾看過他演唱會，真的是天使在唱歌」、「點進去他的網頁，一樣還是TW」、「沒喜歡錯人的感覺真好！」
其中有不少網友猜測，傑森瑪耶茲的團隊可能沒過多久就會更改貼文，把中華民國國旗拿下，「來看看是刪文還是刪掉香港場」、「很快就會改了！屢試不爽」、「來看能撐多久」，不過經過2天，傑森瑪耶茲不但沒有刪掉貼文，還將文章置頂在IG最前頭。
傑森瑪耶茲多次訪台 曾和JJ登金曲獎舞台
傑森瑪耶茲曾經多次來台演出，包括2019年5月在台北小巨蛋舉辦「Good Vibes」演唱會，2014年6月來台參加第25屆金曲獎，與林俊傑（JJ）同台表演，並在11月舉辦演唱會，在台灣擁有一票死忠樂迷，如今傑森瑪耶茲將再次來寶島開唱，粉絲已經磨刀霍霍準備搶票。
資料來源：Jason Mraz IG
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傑森瑪耶茲27日在官方IG發文宣布亞洲巡演場次，10月底開始在馬尼拉、曼谷、吉隆坡、台北、香港、東京、大阪、首爾8個國家展開巡迴演出，貼文也放上菲律賓、泰國、新加坡、台灣、中國、日本、韓國的國旗圖案。
除了IG貼文，傑森瑪耶茲也在動態分別標示中國和台灣的國旗，許多網友見狀興奮地表示：「我記得他上次來，官網是寫胎灣拆那」、「除了TW 我好愛他寫Hong Kong, HK...香港加油」、「曾看過他演唱會，真的是天使在唱歌」、「點進去他的網頁，一樣還是TW」、「沒喜歡錯人的感覺真好！」
其中有不少網友猜測，傑森瑪耶茲的團隊可能沒過多久就會更改貼文，把中華民國國旗拿下，「來看看是刪文還是刪掉香港場」、「很快就會改了！屢試不爽」、「來看能撐多久」，不過經過2天，傑森瑪耶茲不但沒有刪掉貼文，還將文章置頂在IG最前頭。
傑森瑪耶茲曾經多次來台演出，包括2019年5月在台北小巨蛋舉辦「Good Vibes」演唱會，2014年6月來台參加第25屆金曲獎，與林俊傑（JJ）同台表演，並在11月舉辦演唱會，在台灣擁有一票死忠樂迷，如今傑森瑪耶茲將再次來寶島開唱，粉絲已經磨刀霍霍準備搶票。