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財政部關務署高雄關關務長劉芳祝於今(29)日，到高雄關嘉南分關駐台南辦公室、安平港自由貿易港區及台南機場等地視察業務，期勉關員應持續精進數位查驗設備，提供更便民、流暢的通關服務，以展現海關的專業形象。關務署高雄關關務長劉芳祝，是由副關務長羅文禎、秘書室公關機要股股長王淑錦等人陪同，到嘉南分關駐台南辦公室、安平港自由貿易港區及台南機場等地視察業務，受到嘉南分關主任梁紋彬率關員熱烈歡迎。嘉南分關主任梁紋彬表示，嘉南分關轄區包含嘉義、台南、高雄及屏東地區科學園區、科技產業園區、農業科技園區及區外保稅工廠、保稅倉庫、物流中心等，並負責安平港、台南機場及台南郵局等通關業務，業務種類多元且幅員遼闊。關務署高雄關關務長劉芳祝、副關務長羅文禎，並到安平港自由貿易港區督導安平港轄區業務，嘉南分關主任梁紋彬說，安平港肩負進、出口分估驗貨與稽查重任。高雄關關務長劉芳祝針對各類大型貨物及港埠貿易，勉查緝同仁應落實風險管理，在維持通關效率的同時，嚴防走私與漏稅，以確保國境邊際之安全。關務長劉芳祝並到台南航空站，實地察看旅客行李檢查作業，她說，隨著國際航線需求變動，期勉關員應持續精進數位查驗設備，提供更便民、流暢的通關服務，以展現我國海關的專業形象。