8級強風要來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今天下午至明天（4月29日至4月30日），由於東北季風增強，台灣沿海要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上；且今天晚上至明天清晨，隨著鋒面逐漸南下，預估北台灣降雨機率將不斷提高。
⚠️強風特報
📌影響時間：29日下午至30日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
氣象署預報員黃恩鴻提醒，隨著降雨對流從台灣海峽逐漸靠近台灣，午後各地都有短暫陣雨，中部以北、南部山區有短延時大雨。明天全台降雨明顯，北台灣同樣有局部大雨，明晚雨勢才會逐漸趨緩。
五鋒面遠離，僅花東有零星短暫陣雨，周六、周日午後大台北、宜花、山區有些雷陣雨，影響不算太大；下周一、下周二則會有新一波鋒面通過台灣，屆時中部以北全天有短暫陣雨、雷雨，南台灣降雨機率也提高。
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📌影響時間：29日下午至30日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
五鋒面遠離，僅花東有零星短暫陣雨，周六、周日午後大台北、宜花、山區有些雷陣雨，影響不算太大；下周一、下周二則會有新一波鋒面通過台灣，屆時中部以北全天有短暫陣雨、雷雨，南台灣降雨機率也提高。