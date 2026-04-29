我是廣告 請繼續往下閱讀

▲T.O.P（左）說自己不需要休假，因為前面已經休息了10年。（圖／T.O.P YT）

人氣男團BIGBANG前成員T.O.P帶著個人SOLO專輯回歸樂壇，推出全新單曲〈完全瘋了！（Studio54）〉，MV邀請了有「世界最美臉蛋」稱號的Nana擔任MV女主角，為了宣傳新歌曲，兩人也一起合體拍YouTube影片，其中兩人聊到「假日的安排」時，T.O.P回應自己沒有在休假的：「我已經休息10年了」，因他過去曾因為吸食大麻重創演藝生涯，沉寂多時才回到世人眼前，大開自己地獄哏笑翻許多粉絲。為了宣傳新歌〈完全瘋了！（Studio54）〉，T.O.P與Nana合體拍YouTube影片，兩人互動自然、氣氛輕鬆，當被問到暑假有何計畫時，Nana先是回答「我沒有什麼計劃，您有嗎？」被反問的T.O.P露出了尷尬的笑容，接著說：「我不休假，因為我已經休息10年了」，話一說出口自己就笑了出來，Nana也忍不住大笑。T.O.P這句「休息10年」背後，其實指向他2016年底爆發的大麻風波，當時正在服兵役的他被爆出和YG練習生韓瑞希一起吸食大麻，因此被判10個月有期徒刑、緩刑兩年，不過這也重創了他的演藝生涯，不僅遭到許多粉絲唾棄，也間接成為了他離開BIGBANG的原因之一。雖然多年後T.O.P透過《魷魚遊戲2》回歸螢光幕，但外界對他的評價仍相當兩極，部分網友無法接受自己的偶像曾經碰過非法藥品；不過多數粉絲認為T.O.P已為自己的過去付出了代價，現在的他不只是發新歌，更是宣告自己走出過往陰影，從曾經的沉默十年，到現在敢把傷口化成玩笑，讓大家看到了他不一樣的一面。