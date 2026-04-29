電扶梯搭乘習慣改革失敗了？台北捷運每天都要乘載 200 萬人次乘客，每到上下班尖峰時段，進出站的電扶梯總是大排長龍、擠得水洩不通。為了提升疏散效率與安全，北捷從 2024 年開始在各大電扶梯旁廣設「扶梯兩側皆可站立」標語。不過，近期卻有外國觀光客發現，多數乘客依舊奉行「走左站右」的潛規則，讓她忍不住感嘆發文。
北捷電扶梯兩側可站被無視？外國客感嘆發文
台北捷運近兩年積極宣導「電扶梯兩側皆可站立」的政策，除了架設公告標示之外，後來還更進一步在電扶梯旁設置小喇叭廣播提醒乘客。此外，北捷還調快了部分大站的電扶梯上行速度，期盼乘客能站穩踏階、不著急用走的。起初這項宣導確實收穫了一些成效，但近期卻越來越少看到兩側皆有人站立的情況。
不過，近期確有外國旅客在社群平台 Threads 上發文，表示自己在北捷站內看到一處電扶梯，明明入口處就擺著「扶梯兩側皆可站立」的顯眼公告，但左側卻空無一人，右側則是排滿了人潮。這番景象讓他忍不住發文感嘆：「很高興看到大家無視這個標語，文明第一。」
電扶梯潛規則難改！台灣網友兩派戰翻
北捷電扶梯潛規則重回主流的現況曝光後，也讓數萬名台灣網友掀起論戰，一派人力挺外國旅客的見解，感嘆「乖乖奉行兩側站立的人，都遇過被罵的情況」、「現在站左邊還要頂著被後面砲轟的風險」、「明明兩側都站人的效率最好」、「大家不是無視，而是不敢站左邊，因為怕遇到「左側通行強迫症患者」，這種人通常有暴力攻擊傾向」。
但另一派人則反駁「支持站左邊的通常都不是台北人」、「宣導字面不夠強硬阿，皆可就是要讓乘客自己吵架的意思」、「每次碰到站左邊的都是故意要製造矛盾的態度」。
事實上，北捷這幾年來不斷宣導「緊握扶手、站穩踏階」，並再三強調電扶梯兩側皆可站立。但從目前的狀況看來，官方宣導的成效，似乎依舊敵不過大眾長期以來培養出的潛規則與社會默契。
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台北捷運近兩年積極宣導「電扶梯兩側皆可站立」的政策，除了架設公告標示之外，後來還更進一步在電扶梯旁設置小喇叭廣播提醒乘客。此外，北捷還調快了部分大站的電扶梯上行速度，期盼乘客能站穩踏階、不著急用走的。起初這項宣導確實收穫了一些成效，但近期卻越來越少看到兩側皆有人站立的情況。
電扶梯潛規則難改！台灣網友兩派戰翻
北捷電扶梯潛規則重回主流的現況曝光後，也讓數萬名台灣網友掀起論戰，一派人力挺外國旅客的見解，感嘆「乖乖奉行兩側站立的人，都遇過被罵的情況」、「現在站左邊還要頂著被後面砲轟的風險」、「明明兩側都站人的效率最好」、「大家不是無視，而是不敢站左邊，因為怕遇到「左側通行強迫症患者」，這種人通常有暴力攻擊傾向」。
但另一派人則反駁「支持站左邊的通常都不是台北人」、「宣導字面不夠強硬阿，皆可就是要讓乘客自己吵架的意思」、「每次碰到站左邊的都是故意要製造矛盾的態度」。