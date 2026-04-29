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台中市長盧秀燕今年初大力推薦消防局設計的多功能防災避難包，稱不僅受行政院高度讚賞，各縣市回饋也非常熱烈，市府樂意開放版權。綠營議員今指出，事實上全台灣僅新北市詢問，整個中市府只消防局、衛生局編預算採購幾百個，遠不如其他縣市裝有物資的緊急避難包好用，盧秀燕根本就是作秀而已。民進黨市議員何文海、蔡耀頡、江肇國今（29）日質詢時指出，今年初盧秀燕稱擁有專利的緊急避難包，不僅行政院災害防救業務訪評時受到高度讚賞，不少縣市也向台中取經，市府願無償提供版權，供各機關團體自行取用製作。事實上所謂的「緊急避難包」，就只是一個可以拆成野餐墊的袋子。何文海問消防局長孫福佑，究竟有多少縣市來取經？孫福佑表示新北市曾探詢，已將製作廠商的電話給了對方。何文海接著說，整個市府就只有衛生局做了300個、消防局去年和今年各編200個，盧秀燕卻講得好像非常好用、非常受歡迎，根本就是作秀。市議員李天生也說，彰化、花蓮等其他縣市的避難包，裡面有避難物資及救災工具，縣民拿得到、用得到才有意義。中市府每年花10幾萬元買避難包，說穿了就只是個墊子，拆開後還很難收納成原本的袋子模樣，遠不如新冠疫情期間民政局發放的防疫包。孫福佑表示，多功能避難包每個成本350元，平日做為活動贈品使用，並未對外公開販售，原先希望鼓勵民間配合推廣，未來將參考議員的建議及其他縣市做法，進行研究修正。