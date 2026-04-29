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針對美國花生即將零關稅進口台灣，立委張嘉郡今 (29)日在立法院質詢時指出，雲林花生產量占全台近九成，低價美國花生一旦大舉入台，將重創在地農民生計。她痛批農業部不能只會坐在辦公室說風涼話，應立即提高農民的轉作補助達2至3倍，並提供實質的設備補助與轉型輔導，不能讓配套措施淪為空談，平白犧牲台灣農民的權益。張嘉郡強調「產地標示」的重要性，要求政府必須嚴格把關，避免美國進口花生經過加工後，被業者以「實質轉型」為由混充成台灣花生販售。她指出，這種文字遊戲不僅誤導消費者的知情權，更會損害本土花生的市場競爭力。農業部必須實際走訪基層，確保加工流程合規，守住本土農業的專業尊嚴。農業部長陳駿季回應，農業部將會為台灣花生建立專屬的特殊品牌，協助農民降低生產成本以提升競爭優勢。針對外界最擔心的產地混淆問題，陳駿季也承諾，未來會爭取讓原產地清楚標示，進口產品「不能標示為台灣」，確保市場資訊公開透明。