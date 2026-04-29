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▲《穿著PRADA的惡魔2》裡的時裝秀場面，現在各種不同體型的模特兒都入鏡，不再只有瘦模。（圖／摘自 二十世紀影業 YT）

▲梅莉史翠普（左）與安海瑟薇（右）回歸主演《穿著PRADA惡魔2》，在全台各地正式上映，相關話題引起熱烈討論。（圖／摘自IMDb）

▲安海瑟薇(右）在《穿著PRADA的惡魔2》中回到時尚雜誌擔任專題總編，再一次需要改善自己的穿著打扮。（圖／摘自IMDb）

《穿著PRADA的惡魔2》正式上映，吸引不少台灣觀眾衝進戲院，相關討論亦十分熱烈。在眾多話題裡，安海瑟薇要求片中走秀畫面所使用的模特兒不能瘦到太骨感，也要讓曲線玲瓏、部分部位較豐腴的模特兒能入鏡，令許多觀眾為她的原則佩服不已。不過以訛傳訛的情況也隨之發生，現在竟然變成她讓削瘦的模特兒被開除、失去工作，對此她趕快澄清：「事情真的不是這樣！沒有人丟掉自己的工作，相反的我們還製造更多工作機會。」以時尚產業為背景的《穿著PRADA的惡魔2》，不可避免會出現模特兒走秀的場面，首集裡就諷刺過時尚產業唯「瘦」時尚，連身形M號的安海瑟薇都被消遣為過於大隻，她在拍攝續集時，因此對劇組提出要求，希望不要在標榜只有瘦才是美的價值觀，要求不要只找身材瘦的模特兒入鏡，要讓各種體型的模特兒都能展現屬於自身的魅力，劇組也接受。不料話被報導出去，居然越傳越歪，變成她讓瘦模特兒被踢出劇組、失業，她不得不趕快澄清。安海瑟薇在《早安，美國》的訪問中說道：「這不過就是在片場裡很快發生的一件小事，現在卻變成大條很多的新聞了。」她想強調的是，關於她讓瘦模特兒失去工作的說法，真的與現實不符，沒有誰因為削瘦的體型被開除，反過來他們還在現場製造了更多的工作機會，她認為在片中出現這一幕，是伴隨著女神卡卡的歌曲，還有什麼能比一群不同體型的人們在這麼優美的歌曲中出現更好的呢？對於劇組原先找到的模特兒們，片中扮演時尚女魔頭的梅莉史翠普都忍不住表示被她們削瘦的程度嚇到，安海瑟薇同一時間也發覺這個情況，趕快去跟製片人要求。她解釋道：「我看到裡面有很多人比較是傳統模特兒的身型，也知道這場戲要表達什麼，可是我覺得這場戲如果用不同體型的人入鏡，會更賞心悅目，因為所有體型的人都很美。」在她提出要求後，劇組人員也感嘆，怎麼沒想到這些？原先可能就按照一般人對時尚界的刻板印象選角。她表示去跟劇組反應之後，沒有任何已經被選上的模特兒遭到開除，她的原意是呈現世上有各種不同的體型，而不是只有削瘦的模特兒。安海瑟薇飾演的小安，在續集中成了獲得同業頒獎的出色女記者，因緣際會又來到曾當過助理的《伸展台》雜誌擔任專題總編，再一次成了惡魔上司的手下，彼此卻要面臨紙媒式微、如何延續生機的艱鉅挑戰。