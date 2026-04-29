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中國上海市文旅局今（29）日起開放上海居民可向上海市、福建省旅行社報名赴金門、馬祖旅遊。台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰針對「惠台10大政策」中開放福建及上海旅客自由行來台分析，預估可來產值200億元，住宿率有望提升1.35%。國民黨黨主席鄭麗文本月初訪中國，會晤中央總書記習近平，隨後中國祭出大禮包10項對台政策，其中包含恢復上海市及福建省居民赴台自由行。不過，交通部觀光署指出，陸客來台無論是團體或個人旅遊，屬兩岸旅遊協議議定事項，須經觀光小兩會就相關事項協商後實施，但陸方在2019年8月片面中止陸客赴台自由行，並大幅縮減陸客赴台團體旅遊。台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰指出，去年陸客來台人數63.7萬人，不過多屬於當日往返旅客。若是惠台措施開放福建、上海旅客來台自由行，預估有40萬人次、產值約200億元，以2人1房、6天計算約可以將住宿率提升1.35%。此外，交通部也預計推出20億國旅補助，平均每晚補助1,000元，不過受到總預算因素，預計延遲到9月上路。黃正聰推估，每房補助800元至1200元，若以每房1000元估算，約可以補助200萬間房，以旅館16萬、民宿5萬、觀光旅館3萬間，推估可將住宿率提升2.28%。