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新北市長藍白合民調結束，落敗的民眾黨主席黃國昌和創黨主席柯文哲開直播，宣布要募款1000萬，給參選的民眾黨員當啟動金。民眾黨前黨員吳靜怡今（29）日在臉書砲轟，這場直播簡直是台灣政治史上最不要臉的畫面，諷刺柯文哲這名「竊賊慣犯」竟聲稱要成立財務監督委員會，宛如黑色幽默，更質疑民眾黨每年領取1.52億元國家補助款，錢究竟都花到哪裡去了？吳靜怡表示，柯文哲與親信涉嫌透過木可公司肖像權、虛報宣傳費等手法，從小草的捐款中侵占了6734萬元。而且，當初被抓包用補助款購買的4300萬濟南大樓商辦，雖然柯文哲曾承諾要信託給黨使用，但至今產權仍掛在他個人名下，遲遲未過戶，痛批柯文哲一邊握著豪宅產權、一邊疑似私吞巨款，現在竟然還有臉開口向大眾要錢，根本是在挑戰台灣人的智商。吳靜怡感嘆，民眾黨已不再是正常的政黨，而是一座「募款無限城」，利用支持者的情緒將政治低潮轉化為現金流，不斷重複募款、侵占、再募款的惡性循環。她諷刺柯文哲與黃國昌兩人明明都住在台北豪宅區，卻在直播間拿著基層小雞的名義向支持者「乞討」，在2024年帳務及商辦問題都交代不清的情況下，竟然還能安穩睡覺，令人感到不可思議。