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▲104人力銀行發布《年輕人就業技能白皮書》指出，新鮮人正深陷三大學用斷崖（圖／育成計畫提供）

▲每月$6,000＋企業導師＋全薪實習 挺弱勢青年求職開外掛（圖／育成計畫提供）

▲104人力銀行發布《年輕人就業技能白皮書》指出，100%的職務看中「溝通協調」能力（圖／育成計畫提供）

▲104人力銀行發布《年輕人就業技能白皮書》指出，新鮮人正深陷三大學用斷崖（圖／育成計畫提供）

畢業季倒數，台灣青年卻面臨高失業率寒冬，根據統計，每10名新鮮人就有1人求職卡關！然而，對弱勢學子而言，挑戰遠不止於此，在缺乏人脈、實習機會與職涯指引的情況下，往往還需分擔經濟壓力、投入打工維生，使得履歷累積與能力培養受限，進一步放大求職落差，讓「第一份工作」成為更難跨越的門檻。必勝客自2025年與普仁基金會攜手打造《育成計畫 Break the Limits》，集結全台橫跨科技、居家生活、觀光旅遊、行銷傳播、餐飲多元產業企業力挺，請到CEO與高階主管出馬擔任職涯導師，更重磅祭出全薪實習機會。第二年更將深入北、中兩地校園，由知名斜槓創業家亨利溫親授如何把打工經驗發展成專屬商業模式，力挺大學生打造個人品牌勇闖職場！你以為有好學歷就穩拿職場入門票？104人力銀行發布《年輕人就業技能白皮書》指出，新鮮人正深陷三大殘酷「學用斷崖」：一、Office應用已是低標門檻，25歲以下青年普遍僅會基礎操作而缺乏進階商務應用實力；二、AI應用橫掃職場，非技術類職需求增幅竟高達61.9%，不具AI協作力恐遭首輪淘汰；三、100%的職務看中「溝通協調」能力，然而此學用落差卻被評為最高！為幫助缺乏資源的學子打破待業焦慮，必勝客秉持「Equal Slice」核心精神，就像比薩被均分，每個人都應該擁有公平的一份資源與機會，也為實踐企業社會責任並解決產業人才荒，必勝客導入專業培訓體系，攜手普仁基金會打造《育成計畫 Break the Limits》。計畫精準培訓五大求職力，不僅提供工具課程與模擬面試，更由資深企業導師一對一諮詢。考量弱勢青年負擔，每月更補助6,000元助學金，讓青年在降低經濟壓力的同時，能專注補齊技能，從根本打破貧窮循環，在面對就業轉折點時，具備自信與即戰力實現職涯夢想。《育成計畫 Break the Limits》首屆推出即廣受好評，必勝客攜手普仁基金會，不藏私整合跨界資源，打造一套「真的用得到」的培育歷程。課程邀請曾在Google、Intel等跨國公司的擔任管理職的黃羅嘉敏、前李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁黃麗燕、台積電等知名百大企業顧問指定名師李河泉等業界專家接力帶領，更有多位跨產業界的高階主管全程陪伴學員釐清職涯方向、建立獨有優勢。在計畫中擔任企業導師的IKEA區域集團人才與發展經理-温健宏分享：「企業要的不是分數，而是懂得找到並發揮自我價值的潛在人才，我的工作就是引導學員打破對職涯的既有想像。」來自臺南大學英語學系的許同學也回饋：「透過與企業導師的職涯諮詢，我不僅掌握了對焦職缺需求的履歷撰寫技巧，更一步步地找尋並釐清了職涯方向。導師的經驗傳承，幫助我更快速地建立起有系統的求職策略，不再需要獨自無頭緒的探索。」為幫助更多大學生精準接軌職場，第二屆《育成計畫 Break the Limits》5/15開放報名，並於5/13、5/18舉辦北中2場計畫說明會，更力邀斜槓創業家亨利溫分享「學生靠打工如何逆轉勝」，傳授AI應用與自媒體思維等「硬實力」，帶領學員打破框架，也將打工經驗轉化為求職利器。現場除了提供滿滿實務秘笈，報名實體說明會即可獲得必勝客比薩兌換券，力挺年輕世代「一口美味日常，一起突破想像」，在職涯賽道上搶占先機！📌台北場：115年5月13日（三）12:00-13:30｜國立臺灣大學 （線上場同步報名）📌台中場：115年5月18日（一）15:00-16:30｜逢甲大學報名時間：115年5月15日起至 6 月 15 日止歡迎符合以下條件的同學申請參加：✔ 今年9月升讀大學三年級或二技一年級✔ 具經濟弱勢背景、或具備特殊專長、或學業成績優異