鋒面南下、東北季風接力報到，台灣天氣將出現「濕涼交錯」的劇烈變化。中央氣象署指出，明（30）日中部以北、宜花氣溫下滑、體感偏涼，各地降雨機率提高，西半部更有局部雷雨發展，尤其中部以北需留意局部大雨發生，勞動節連續假期天氣才會逐漸轉穩，但下周馬上又有梅雨鋒面抵達。
明天全台有雨 氣溫明顯下滑
氣象署預報員黃恩鴻指出，明天華南雲雨區東移，北部、中部山區全天有短暫陣雨或雷雨，中南部也有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北因為鋒面，仍有局部大雨發生的機率。
東北季風增強，明天北台灣、宜蘭高溫剩下22至23度，中部、花東25至27度，南部29至31度，早晚低溫更是明顯偏涼，中部以北、宜花19至21度，南部、台東22至24度。
鋒面遠離 勞動節連假好天氣
黃恩鴻說明，隨著鋒面遠離，勞動節連續假期天氣逐漸轉穩。周五（5月1日）白天起東北季風減弱，氣溫明顯回升，各地大致為多雲到晴的型態，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨；午後中南部山區則可能出現局部降雨，整體而言假期首日天氣相對舒適穩定。
周六（5月2日）環境轉為東南風，水氣略增，全台天氣轉為多雲、高溫悶熱的「夏天模式」。迎風面的花東及恆春半島持續有零星降雨機會，午後大台北、宜花、各地山區則有局部短暫雷陣雨，民眾外出活動需留意午後天氣變臉。
下周還會下雨 梅雨鋒面抵達
周日（5月3日）會有新一波鋒面逐漸接近，不過各地天氣仍以多雲到晴為主，午後對流發展會導致大台北、宜花、山區有局部雷陣雨；同時西南風帶來水氣，中南部也可能出現局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍略為擴大。
下周一、下周二（5月4日至5月5日），梅雨鋒面通過並伴隨東北季風再度增強，各地天氣轉趨不穩，中部以北將有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部降雨機會，其他地區偶有陣雨；隨著冷空氣南下，下周二中部以北及宜花地區再度轉涼，日夜溫差變化明顯。
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氣象署預報員黃恩鴻指出，明天華南雲雨區東移，北部、中部山區全天有短暫陣雨或雷雨，中南部也有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北因為鋒面，仍有局部大雨發生的機率。
東北季風增強，明天北台灣、宜蘭高溫剩下22至23度，中部、花東25至27度，南部29至31度，早晚低溫更是明顯偏涼，中部以北、宜花19至21度，南部、台東22至24度。
黃恩鴻說明，隨著鋒面遠離，勞動節連續假期天氣逐漸轉穩。周五（5月1日）白天起東北季風減弱，氣溫明顯回升，各地大致為多雲到晴的型態，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨；午後中南部山區則可能出現局部降雨，整體而言假期首日天氣相對舒適穩定。
周六（5月2日）環境轉為東南風，水氣略增，全台天氣轉為多雲、高溫悶熱的「夏天模式」。迎風面的花東及恆春半島持續有零星降雨機會，午後大台北、宜花、各地山區則有局部短暫雷陣雨，民眾外出活動需留意午後天氣變臉。
周日（5月3日）會有新一波鋒面逐漸接近，不過各地天氣仍以多雲到晴為主，午後對流發展會導致大台北、宜花、山區有局部雷陣雨；同時西南風帶來水氣，中南部也可能出現局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍略為擴大。
下周一、下周二（5月4日至5月5日），梅雨鋒面通過並伴隨東北季風再度增強，各地天氣轉趨不穩，中部以北將有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部降雨機會，其他地區偶有陣雨；隨著冷空氣南下，下周二中部以北及宜花地區再度轉涼，日夜溫差變化明顯。