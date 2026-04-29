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明天全台有雨 氣溫明顯下滑

▲勞動節連假各地多雲到晴，僅花東有零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

鋒面遠離 勞動節連假好天氣

▲東北季風隨著鋒面增強，明天​​​​白天，北台灣、宜蘭剩下22至23度。（圖／中央氣象署）

下周還會下雨 梅雨鋒面抵達

鋒面南下、東北季風接力報到，台灣天氣將出現「濕涼交錯」的劇烈變化。中央氣象署指出，明（30）日中部以北、宜花氣溫下滑、體感偏涼，，勞動節連續假期天氣才會逐漸轉穩，但下周馬上又有梅雨鋒面抵達。氣象署預報員黃恩鴻指出，明天華南雲雨區東移，北部、中部山區全天有短暫陣雨或雷雨，中南部也有局部短暫陣雨或雷雨，東北季風增強，明天北台灣、宜蘭高溫剩下22至23度，中部​​​、花東25至27度，南部29至31度，黃恩鴻說明，隨著鋒面遠離，勞動節連續假期天氣逐漸轉穩。；午後中南部山區則可能出現局部降雨，整體而言假期首日天氣相對舒適穩定。。迎風面的花東及恆春半島持續有零星降雨機會，午後大台北、宜花、各地山區則有局部短暫雷陣雨，民眾外出活動需留意午後天氣變臉。周日（5月3日）會有新一波鋒面逐漸接近，不過各地天氣仍以多雲到晴為主，；同時西南風帶來水氣，中南部也可能出現局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍略為擴大。下周一、下周二（5月4日至5月5日），，中部以北將有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部降雨機會，其他地區偶有陣雨；隨著冷空氣南下，下周二中部以北及宜花地區再度轉涼，日夜溫差變化明顯。