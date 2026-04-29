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少子化衝擊 勞動力供給下滑、家庭人口持續縮小

▲人口結構變化下，民間消費習慣也產生改變。（圖／經濟部統計處提供）

內需消費結構轉型：醫療、旅遊與外食需求提升

寵物經濟崛起：毛小孩商機年成長逾 5%

▲觀察寵物相關產業營利事業家數，近10年平均成長5.1%，銷售額亦成長5.6%。（圖／經濟部統計處提供）

台灣因少子化問題嚴峻，迄今陷入「生不如死」長達6年，台灣更在去年邁入超高齡化社會。如此人口結構劇變，也帶來社會消費習慣改變。經濟部統計處今（29）日公布調查，顯示民眾對於餐飲、旅遊、醫療保健、寵物花費均增加但對於子女教育支出則下降1.5個百分點，減少最多。據內政部統計，我國出生人數自2016年起連續10年負成長，且自2020年起連6年低於死亡人數，兩者差距擴大，2025年已降至10.8萬人，創歷年新低；而長期「生不如死」，也讓台灣在2018年進入高齡社會，更在短短7年邁入超高齡社會。少子化影響下，統計處點名，台灣15歲至64歲工作年齡人口比率自2013年起連續13年下滑，2025年降至68.4%，顯示勞動力供給逐步下降；而隨結婚對數持續下滑，家庭平均戶量也從2006年3.09人逐年遞減至2025年2.37人。接連的人口下滑對於我國內需消費及消費習慣產生一定影響。統計處表示，過去20年民間消費占國內生產毛額（GDP）5成以上，但從2006年至2015年平均約54.1%，但2016年至2025年平均降至48.7%，顯示民間消費已無法單獨決定該年GDP走勢。但這並非代表民間消費衰退，比較2006年至2015年，以及2016年至2025年民間消費實質成長率，仍是呈現正成長，因此顯示人口成長減緩下，內需消費仍維持成長力道，但不如進出口表現來得亮眼。人口結構變化下，民間消費習慣也產生改變。首先，餐廳及住宿在2006年至2015年8.3%提升至2016年至2025年9.9%，增加1.6個百分點，顯示更多人將消費轉往外食與旅遊方面。其次，因為人口高齡化對相關支出持續推升，醫療保健支出也從4.1%升至4.7%，增0.6個百分點。然而，受少子化影響，原本被視為家長養兒育女重要費用的教育支出由4.7%降至3.2%，減1.5個百分點，為減少最多之類別。而統計處也發現，當家庭戶數減少時，民眾也對於餐飲習慣產生變化。除了2020年至2022年疫情期間帶動自煮風潮，2017年至2024年餐飲服務平均成長率5.4%，顯示家戶規模縮小與追求便利性趨勢下，飲食習慣都從自己煮改成外送、外食。另外，少了子女陪伴，國人的心靈寄託就改向「毛小孩」。台灣出生人數與寵物登記數於2018年出現黃金交叉，2025年寵物已來到25.7萬，為新生兒10.8萬的2.4倍。觀察寵物相關產業營利事業家數，近10年平均成長5.1%，銷售額亦成長5.6%。從販售商品類型結構觀察，以寵物週邊商品銷售額占逾8成最多，近10年銷售額成長主要以寵物照顧訓練及服務成長12.5%最顯著，顯示民眾對於寵物消費支出逐漸由單純購買飼料與用品，擴展至美容、醫療等多元服務。