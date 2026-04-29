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三班護病比入法要有2配套 7大醫團：罰鍰應具備比例原則

總統賴清德曾承諾「三班護病比入法」，解決護理師血汗問題。衛福部長石崇良今（29）日說明，近期成立「醫事人力優化研議推動小組」討論，將朝「醫療機構設置標準」修訂。而7大醫療團體發布聲明認為，仍須有相關配套，包括未來幾年在健保總額成長率不能低於5%、由政府成立推動小組集合護理、醫界各方面人士共同討論；對於罰鍰也不宜再盲目提高額度。針對「三班護病比入法」，石崇良今日表示，會將組成推動小組，並朝「醫療機構設置標準」進行修訂。而7大醫療團體，包括台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會及台灣醫療社團法人協會共同發布聲明。台灣醫務管理學會理事長洪子仁代為表達意見。他提到，經過醫界充分討論，認為三班護病比入法不僅可實踐賴清德在競選總統期間的政見，也保障民眾住院安全、提高醫療品質。他說，這也是降低護理師工作量、負擔而必須進行的。洪子仁指出，2年來清楚看到政府在健保總額預算成長率每年超過5.5%、5年健康台灣深耕計畫、4年護理精進計畫275億經費等方向，都優化醫院財務韌性，幫助護理師加薪，吸引更多人願意投入護理產業。洪子仁說明，藉由政府對醫療支出的增加、醫院財務韌性的改善，護理師有慢慢回流。不過，他也呼籲，政府要能確保醫療支出未來不降低。洪子仁認為，三班護病比入法要有2配套，包括政府在未來幾年健保總額成長率不能低於5%，讓醫院持續有好的財務韌性為護理師加薪。在推動小組部分「由政府成立」，集合護理、醫界各方面人士共同討論。7大醫療團體聲明也提及，計算標準上，建請護病比應以「全年全班」為均值基準，並納入「疾病嚴重度」差異化管理。若因不可抗力導致短期人力波動，應給予合理緩衝期，避免管理者因系統性缺工而承受不當的鉅額罰鍰。當前護理人力雖已回升至疫前水準，但缺口仍存。7大醫療團體主張，應持續透過教育與考試體系提高考照率；同時，若國內人力仍不足以支應全面入法的需求，政府宜開始討論引入外籍「護理」人力擔任護理輔助職務的配套方案，確保第一線護理師能專注於核心專業照護。針對近期立法院提案修正《醫療法》第102條，擬針對違反「三班護病比」行為，依醫院層級大幅提高罰鍰額度，最高擬處新台幣一千萬元，7大醫療團體說明，關於罰鍰金額設定，應具備行政法「比例原則」。現行法律對於違反設置標準已有處罰規定，「不宜再盲目提高額度」。7大醫療團體認為，草案中對地區醫院擬處50萬至200萬、區域醫院處100至500萬、醫學中心處200萬至1000萬重罰，這已對醫療環境日漸嚴峻的醫院而言，有著不可承受之重，且逾越了行政手段必要程度。