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汛期將至，行政院南部聯合服務中心今（29）日攜手農村發展及水土保持署臺南分署等12個單位，簽署「115年南部地區災害區域聯合防災合作平台協議備忘錄」，正式啟動南部區域聯防機制，提升汛期即時應變與調度能力。這次更首度將NCC國家通訊傳播委員會納入合作，強化災時通訊不中斷，確保救災指揮與對外聯繫暢通。行政院南部聯合服務中心副執行長陳文亮表示，今年正處於「先抗旱、後防汛」的轉折期，南部已進入防汛關鍵階段。面對極端氣候帶來的複合性災害，中央與地方必須跨域整合，提升整體應變能力。這次合作打破機關分工界線，整合「水、土、林、路、通訊」等資源，建立區域聯防體系，讓災害發生時能即時應變、迅速調度，爭取黃金救援時間。農村發展及水土保持署臺南分署自107年起，即與南部相關單位推動區域聯防機制，針對坡地災害進行聯防應變，今年為第四次簽署合作備忘錄。這次更首度將NCC國家通訊傳播委員會納入合作，強化災時通訊不中斷。NCC可協調電信業者優先恢復災區通訊，確保救災指揮與對外聯繫暢通。會中除完成合作備忘錄簽署外，也歸納出四大重點，包括強化跨機關橫向聯繫、加強高風險區監控與撤離應變、導入科技預警通報，以及建立救災資源共享機制。在橫向聯繫方面，將透過平台運作強化平時整備與災時橫向協調機制，提升跨機關應變效率。針對高風險區域，考量高屏地區上游集水區地質條件不穩，各單位將整合雨量、水位及影像等即時監測資訊進行動態判讀，並滾動修正疏散撤離計畫。在科技應用部分，將善用環境監測設備與緊急通訊系統，落實災前預警與即時通報，確保災害發生時資訊能迅速傳遞至相關單位及民眾，爭取應變時效。此外，也將全面盤點防災設施、機具及開口合約等資源，由行政院南部聯合服務中心統籌彙整，建立跨機關資源共享機制，以利災時快速調度與相互支援。