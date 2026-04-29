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國民黨與民眾黨近期啟動「藍白合」新北市長初選民調，結果出爐，由國民黨提名的李四川勝出，正面迎戰民進黨參選人蘇巧慧；至於民眾黨方面，主席黃國昌則在民調落敗後，表態將全力輔選，展現合作態度。對此，前民進黨立委鄭運鵬狠酸，黃國昌甘願當「小藍」，甚至來個初選當墊背，沒「黨格」的政黨，實在不知道還有什麼價值。黃國昌表示，他對李四川的能力具高度信心，認為對方有機會成為最具競爭力的候選人，並延續現任新北市長侯友宜的施政成果。他強調，民眾黨將全力投入輔選工作，未來也會持續與國民黨合作，目標是讓新北市的發展更進一步。不過，這樣的「藍白合」布局也引來鄭運鵬質疑，黃國昌過去在時代力量時期，曾堅決反對成為「小綠」，甚至不惜以退黨作為表態；如今轉戰民眾黨後，卻願意接受「小藍」的角色，甚至在整合過程中成為「墊背」，為什麼一個自以為是的人願意如此？鄭運鵬進一步分析，可能原因有二，其一是黃國昌過去在時代力量時，就是深藍來臥底的；其二則是知道硬撐場面沒有政治未來，只好嬉皮笑臉委屈求全。他並以軍事比喻指出，在別人主場落敗事小，問題是身為黨主席，元帥不輕易出陣、出陣更不可言退，言退必有隱情。如果黨格也不重要，實在不知道這樣的政黨還有什麼價值。