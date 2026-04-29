痛心！印度一名男子因遭銀行刁難，無法領取去世姊姊的存款，竟挖出她的遺體，背著姊姊屍體在烈日下步行3公里到銀行，現場畫面引發當地民眾憤慨。
《新德里電視台》（NDTV）報導，男子吉圖（Jitu Munda）是當地部落居民，居住在凱翁傑爾的迪亞納里村。他的姊姊卡克拉（Kakra Munda）在兩個月前去世，由於她的丈夫與孩子已經去世，吉圖是她唯一的在世的親屬。
吉圖先前到銀行欲提領姊姊帳戶中遺留的19,300盧比（約新台幣6430元）時，遭銀行經理拒絕請求，稱必須是帳戶持有人到場，否則必須提供他是法定繼承人的證明文件，但吉圖未受過教育也沒有死亡證明或繼承文件，在無法理解複雜程序的情況下，只能無助地離去。
數日後，吉圖在週一從村莊火葬場中挖出姊姊遺骨，用布簡單包裹後扛在肩上，在烈日下步行約3公里再次前往銀行。
當吉圖背著遺體到銀行後，現場有民眾不捨落淚，還有許多人都相當憤怒，譴責銀行缺乏同理心。有村民也說，銀行本可以跟村長核實或實地訪查，但最終卻讓繁瑣的文書作業，凌駕在同理心之上，痛批「難道窮人要領自己的錢這麼困難嗎？」
當地警方接獲通報後，安撫吉圖的情緒並接手處理，表示將根據人道主義原則處理此案，並已要求銀行做出回應。
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吉圖先前到銀行欲提領姊姊帳戶中遺留的19,300盧比（約新台幣6430元）時，遭銀行經理拒絕請求，稱必須是帳戶持有人到場，否則必須提供他是法定繼承人的證明文件，但吉圖未受過教育也沒有死亡證明或繼承文件，在無法理解複雜程序的情況下，只能無助地離去。
數日後，吉圖在週一從村莊火葬場中挖出姊姊遺骨，用布簡單包裹後扛在肩上，在烈日下步行約3公里再次前往銀行。
當吉圖背著遺體到銀行後，現場有民眾不捨落淚，還有許多人都相當憤怒，譴責銀行缺乏同理心。有村民也說，銀行本可以跟村長核實或實地訪查，但最終卻讓繁瑣的文書作業，凌駕在同理心之上，痛批「難道窮人要領自己的錢這麼困難嗎？」
當地警方接獲通報後，安撫吉圖的情緒並接手處理，表示將根據人道主義原則處理此案，並已要求銀行做出回應。