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民進黨今（29）日召開中常會，據轉述，針對年底大選，有中常委提醒，部分選區候選人已喊出當選後普發現金，呼籲應思考對策，民進黨台南市長參選人陳亭妃則說，他的對手也喊出當選後0到15歲每月發5千，「亂喊不負責任」，黨主席賴清德則反問，「你的社會福利政策是什麼？」陳接著說明其政策，聽聞後的賴也盛讚「簡單明瞭」。民進黨下午舉行中常會，據轉述，黨團總召蔡其昌於會中指出，國民黨籍召委都不太排總預算審查，民進黨各委員會召委會積極排案，國民黨可能為了延會在鋪陳，若屆時沒案審比較尷尬，不排案、排案排的慢，都要接受人民公評。軍購部分，蔡其昌提到，國民黨團開大會討論版本，民進黨團立場就是1.25兆，也就是政府跟美方溝通協調後定調的基本需求，低於這個版本不能接受。蔡其昌強調，軍購特別條例上，民進黨已經把面子、裡子都做給在野黨，很尊重他們的意見，也多次要求國防部報告，若國民黨繼續裝傻拖延，到時候要面對社會壓力，國防是國人需要，也不會只保護民進黨不保護國民黨。秘書長徐國勇則說，針對各縣市輔選規畫，已經全面派駐，負責任主管已經參與到各候選人團隊，隨時提供協助，今年希望各地縣市可以規畫擴大聯合競選，等5月黨職選舉過後，黨中央也會找各地主委討論。中常委陳茂松則提醒，各地選舉都有人開出普發現金，嘉義民雄已經聽到，有候選人喊說當市長普發六千，政策買票可能會層出不窮，要提早思考如何因應面對。民進黨立委莊瑞雄認為，這是開選舉支票，很難說在法律上有什麼問題，好好說明態度就好，做得到就做，選不上的人支票越開越大張，很多這種例子。陳亭妃附和，他的對手也有喊出當選後，0到15歲，每個月發5000，只會出一張嘴，各種喊而不負責任；賴清德聽聞後，反問陳亭妃，「你的社會福利政策是什麼？」陳也在現場說明其政見，並提到當選後的12月25日，會全面檢視各縣市福利政策，只要六都有的，台南都要有，賴清德則讚賞，「簡單明瞭」。賴清德表示，地方上讓各候選人提社會福利政見，中央政府也會盤點可以做的部分，近期會邀請立委到中央黨部，聽取大家對少子女化的意見。