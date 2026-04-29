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電源大廠光寶科今（29）日舉行法說會，並公布第一季稅後淨利達37.8億元，每股盈餘（EPS）1.66元，年增10%，創近五年同期新高。展望第二季，總經理邱森彬表示，預計核心事業將展現年、季雙成長，尤其低軌衛星電源業務在第二季及全年有望實現倍數增長。光寶科第一季營收434.1億元，季減2.1%，年增19.2 %；毛利率21.7 %，年減 0.9個百分點；營業利益40.99億元，季減11.9 %，年增11.5 %；營業利益率9.4%，季減1.1個百分點，年減0.7個百分點。稅後淨利37.8億元，季減2.2 %，年增9.3 %，每股盈餘1.66元。邱森彬預期，第二季主要成長動能來自雲端大廠需求持續強勁，以及新一代GPU平台帶動AI電能管理系統需求增加，包括33KW Power Shelf、8.5KW電源供應器（PSU）、備援電池模組（BBU）與低軌衛星電源產品出貨同步成長，營收與獲利有機會優於第一季。而光寶科多項AI高功率新品將於今年陸續放量。其中，110KW Power Shelf預計6月開始量產，機櫃內液冷分配裝置（In-Rack CDU）第二季少量出貨。此外，與特定雲端客戶合作開發、單櫃功率超過1.5MW的800伏特直流電（800V DC）Power Rack，預計第三季完成驗證，第四季量產機會高，2.5KW直流轉換模組（DCDC Power Brick）也即將量產。邱森彬強調，集團旗下AI業績今年30%的佔比目標維持不變，這3成當中又有約90%貢獻來自電源與儲能產品，少部分來自液冷與Power Rack。隨著客戶規格由400V DC升級至800V DC，公司也同步推進高壓直流電（HVDC）布局，擴大從850V到50V再到22V的產品線。另外，為因應AI世代對高效能源與系統整合解決方案的快速需求，光寶科董事會今日同步通過兩項決議，第一，美國投資案9.19億美元，投入土地、廠房與設備等長期投資，擴充AI能源基礎建設相關產品與產能；第二，越南子公司增資1.49億美元，支應營運成長及擴產所需資本支出。