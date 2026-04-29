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立法院今（18）日決議《空氣污染防制法》修正案擇期再審。台電晚間表示，「感謝國會以蒼生為念，讓相關提案有機會再被討論」，強調電力就是國力，修法通過恐使發電機組，因地方政府審查延宕或禁用特定燃料而被迫停機，將嚴重衝擊供電穩定。國民黨台中立委羅廷瑋與民眾黨黨團提出《空氣污染防制法》修正草案，包括第 27條的「地方政府得要求業者改善其排放空氣污染物總量及濃度，業者應配合申請改善」、第28條的「地方政府得公告禁止使用燃料、限制用量或以自治條例制定更嚴之許可規範」，以及第30條的「新增『三級防制區』為得縮減展延有效期限至2年以下之條件。」台電說明，按修正草案，未來發電機組許可證在申請展延期間，若因地方政府審查延宕，在許可證到期前仍未同意展延，則發電機組將無法保有「依原證操作」的法定緩衝保障而被迫停機，嚴重衝擊供電穩定。另外，部分條文授權地方政府可要求直接加嚴排放標準或減少燃料使用量，甚至「禁止使用特定燃料」發電，代表未來只需單一地方政府的行政命令，就可讓牽動全國的重要電廠發電量受限，甚至被迫停止發電，影響層面不只單一縣市，對民生及產業發展都將造成巨大威脅。台電表示，透過環保調度、設備性能提升、以氣代煤等多元措施改善空污，近10年燃煤電廠空污排放量銳減逾4萬公噸，減幅達77%。舉例像是台中電廠部分，台電已投入441億元全面升級空污防制設備，空污排放總量自2016年約3.84萬公噸，降至2025年約0.78萬公噸，空污減少80%；興達電廠4部燃煤機組則已全數轉為備用，既有燃氣機組亦斥資125億元進行核心組件翻新，氮氧化物排放量降低超過5成，整體空污減少92%。台電強調，即便維持現行《空污法》的管理機制，台電也持續以最嚴謹的態度致力環保改善，多年來減空污成效顯著，可受公眾檢視，電力必須24小時持續提供，尊重國會修法職權，並虛心接受各項建議，但仍懇請國會在本案後續審查時審慎考量供電衝擊，兼顧民生經濟及國家安全。