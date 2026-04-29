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一名19歲的台灣女子泰國素萬那普國際機場準備飛往台灣時，被泰國機場安檢人員發現，身上竟藏有30隻保育類動物印度星龜（Indian Star tortoise），立刻將她逮捕。根據曼谷郵報報導，三十隻印度星龜在週二於素萬那普被發現，藏匿在一名準備前往台北的19歲台灣籍乘客身上。機場野生動物檢查站站長康葛里（Komkrit Pinsai）表示，該名19歲女子於凌晨5時25分被逮捕，因為機場海關注意到其身體出現可疑動作，在出境航廈的安檢區進行詳細搜查後，官員發現這些受保護的野生動物被膠帶包裹，來限制其活動。康葛里表示，牠們被放入布袋中，並固定在她的身體上，以躲避當局的查緝。在這30隻龜當中，有1隻被發現已經死亡。這名未被公布姓名的乘客原本計畫搭乘越捷航空（VietJet Air）航班VZ568前往台灣台北。泰國當局表示，該物種被列入瀕危野生動植物種國際貿易公約名單，並且在黑市上具有很高的價值。這名走私者已被帶往機場警察站拘留，並依《野生動物保護法》遭到起訴。