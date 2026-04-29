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▲《六人行》曾獲得艾美獎肯定。（圖／達志影像／美聯社）

▲《六人行》推出之初，知名度最大、片酬最高的是寇特妮考絲（左），而非珍妮佛安妮斯頓（右）。（圖／摘自IMDb）

▲《六人行》女主角之一麗莎庫卓透露之後重看該劇，想到自己都會是哪裡沒做好，或是哪邊可以演得更好。（圖／美聯社／達志影像）

曾經轟動全美、至今仍受歡迎的經典喜劇《六人行》，儘管落幕超過20年，依舊仍在各大串流平台風靡不同世代的觀眾，因而幾位主角們持續靠這齣戲賺進大筆收益，包括珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考絲、麗莎庫卓、麥特勒布蘭、大衛史威莫，每年估計可以進帳2000萬美元（約合台幣6.3億），因為當年合約讓他們每年有2％的重播分紅，倘若製作該劇的華納電視靠重播一年有10億美元的收益，他們每個人都能分到2000萬美元。不是每一位藝人都能擁有天價酬勞，可是珍妮佛安妮斯頓等《六人行》的主角，卻是小螢幕身價頂級的天王天后，他們每年能分到2000萬美元，完全無需再出來做宣傳或跑活動，光躺著就能看到銀行戶頭多出好幾個零，讓平凡百姓羨慕至極。這還多虧他們在《六人行》最風光的時候，記得要一起談下如此優厚的合約，才有辦法下半輩子都不愁吃穿，錢就自動進帳。最早《六人行》剛要推出時，觀眾矚目程度一般，也沒人預測到這齣戲後來會紅到那麼驚人，主角之中最紅的是寇特妮考絲，她比其他人演一集的酬勞都多了1、2萬，上檔之後初期收視尚可，還不到大紅大紫，然而口碑慢慢傳出來，等到大家要再續新約，寇特妮決定和其他人一起合作談加薪，這樣下來每個人的酬勞都會一模一樣，對其他人而言是變得跟她一樣被重視，對她來說卻失去了「片酬最高」的優勢，好在她並不介意，往後6個人每一次漲片酬都是一起去談，大家都賺得一樣多。到了《六人行》最後一季，每個主角每集片酬都是百萬美元（約合台幣3160萬），已經是當年美國電視界最高身價，他們卻另外簽了超狂的合約，保障往後《六人行》的重播收益，他們能夠每年拿到分紅，合約上就是寫明每人拿其中的2%。《六人行》一度是Netflix點閱最高的超級夯劇之一，重播的收益10億美元，他們每個人都能分到2000萬美元，就算電影大牌，也未必拍每一部片都拿得到2000萬美元，《六人行》主角卻是每年都能分到這麼多。主角之中年紀最長的麗莎庫卓，在馬修派瑞去世後，開始重溫過去在這齣戲的表現，盛讚珍妮佛安妮斯頓與寇特妮考絲各自演活了瑞秋和莫妮卡，也認為男生們的演出一樣精彩，很慶幸自己演到一齣好戲，才能讓觀眾反覆回味，重播的熱度居高不下，大家每年賺大錢。她稱看自己的表演，每次都是覺得哪邊沒演好或是可以做得更好，標準比別人嚴格，但她卻是大夥兒之中第一個演技獲得獎項肯定的代表。