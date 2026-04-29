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嚴選台灣在地野生鯖魚原料

小分子短胜肽，好吸收

無添加色素、香料

零脂肪、零膽固醇

常溫保存、即開即飲

在忙碌的現代生活中，如何快速補充營養、維持良好體力，成為許多家庭關心的日常課題。後疫情時代，民眾對健康與營養補給的意識也明顯提升，不少人開始透過維他命、滴雞精或魚精等營養補充品，作為日常保養的一部分。近期在營養補充市場受到關注的「鯖粹鯖魚精」，由品牌鯖粹攜手台灣糖業股份有限公司以及元培醫事科技大學跨領域合作開發，主打小分子短胜肽營養補充與低溫萃取技術。產品上市以來熱銷突破500萬瓶，成為近年討論度頗高的營養飲品之一。研究團隊指出，鯖魚本身含有豐富蛋白質與多種胺基酸，是日常飲食中重要的營養來源之一。在研究過程中發現，透過特定萃取技術，可以將魚肉中的蛋白質轉化為小分子短胜肽，使人體更容易吸收利用。研究人員表示，鯖粹鯖魚精中含有高比例的小分子短胜肽，其中寡胜肽（Oligopeptide）含量相當豐富，能幫助身體快速補充能量與營養。對於長時間工作、學習或生活節奏緊湊的族群而言，能在短時間內補充體力與營養，也成為產品受到關注的重要原因之一。不同於傳統魚精或滴雞精多以高溫長時間熬煮製成，鯖粹鯖魚精採用低溫冷萃技術，在攝氏60度以下溫度條件進行營養萃取。透過特殊的微分子分解技術，能將魚肉中的營養成分完整釋放，同時保留蛋白質與胜肽結構。這樣的製程除了保留更多營養，也讓產品口感更加順口，減少魚腥味，讓許多過去不習慣魚精味道的消費者也能輕鬆接受。產品製造委託台灣糖業股份有限公司嘉義大林生物科技廠生產。台糖作為台灣歷史悠久的國營企業之一，在食品與生技製造領域擁有完整的品質管理系統。嘉義大林生技廠通過ISO 9001、ISO 22000、ISO 14001與ISO 45001等多項國際認證，從原料檢驗、製程管理到充填包裝皆嚴格控管，確保產品安全與品質穩定。從新鮮鯖魚直送廠區，到萃取、暫存、充填，每個環節都經過多重品質檢驗。業者表示，每一瓶鯖粹鯖魚精濃縮多條鯖魚精華，小小一瓶即可補充豐富蛋白質與營養成分。產品設計為常溫保存、開瓶即飲，不僅方便攜帶，也適合忙碌的生活型態。上市以來，鯖粹鯖魚精已累計銷售突破500萬瓶，如果將所有瓶數堆疊起來，甚至相當於738座台北101的高度，也展現出市場對產品的高度接受度。鯖粹鯖魚精主打天然萃取，產品特色包括：無論是學生族群、上班族、銀髮族或需要營養補給的人，都能輕鬆飲用。許多家庭也將其作為日常營養補充飲品，甚至加入料理或湯品中，讓營養攝取更加多元。隨著健康意識抬頭，營養補充市場持續成長，即飲型營養產品也逐漸成為消費者關注焦點。業者表示，未來也將持續結合食品科技研究與產品創新，開發更多元的營養補充產品。在追求健康與便利並重的生活型態下，「鯖粹鯖魚精」也逐漸成為不少家庭日常補給的新選擇。