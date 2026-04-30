新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」宣告，將於5月1日至31日展開「2026線上旅展」，集結旗下三間人氣餐廳，包含「50樓Café自助餐廳」、「Asia49亞洲料理及酒廊」以及粵菜餐廳「望月樓」，各式餐券最低下殺43折起。其中新北最高、擁360度無敵景觀聞名的吃到飽餐廳「50樓Café自助餐廳」，也有5月8日單日優惠午餐餐券下殺71折的優惠，每人860元就能享有海陸百匯吃到飽。
「Mega50餐飲及宴會」提到，此次線上旅展中，人氣吃到飽餐廳「50樓Café自助餐廳」推出「平日週二至週五自助午/晚餐」一客券，特價1015元(原價1319元，享77折；「平日週二至週五自助午/晚餐」十客券組，特價9890元，原價1萬3190元，享75折。
其中更有快閃餐券，僅限線上購買以及單日才有優惠：
▪️5月8日限時銷售：
「平日週二至週四自助午餐」四客券組，特價3440元，原價4836元，享71折。
▪️5月22日限時銷售：
「平日週二至週四自助午餐」二客券組，特價1750元，原價2418元，享72折。
5月15日推出「單人歡暢券」 每張920元、下殺43折
所有餐券中折扣最低為43折，雙北最高花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」所推出的「快閃餐券(僅限線上購買)」，將於5月15日限時銷售「單人歡暢券」一張，特價920元，原價2156元，等於是43折優惠，含指定酒水飲品二小時暢飲及綜合堅果一份。另還有「調酒佐薯塊輕食券」十張券組，特價2900元，原價5500元，享53折，每張可享創意調酒一杯及酥炸薯塊一份。
至於粵菜餐廳「望月樓」，也有多款餐券，其中「經典廣式烤鴨一鴨三吃」每張特價2560元(原價3278元，享78折)，第一吃有片皮櫻桃鴨搭配火龍果餅皮及九宮格配料，第二吃銀芽炒鴨絲、第三吃醬爆鴨架或避風塘鴨架擇一。
「Mega50餐飲及宴會」提到，除了線上旅展，消費者亦可於5月4日至15日親臨Mega50所在地之百揚大樓(板橋大遠百旁)選購實體餐券。
長榮鳳凰酒店(礁溪)也有線上旅展優惠 早午餐吃到飽券單張平均698元
長榮鳳凰酒店(礁溪)也宣告，將自5月5日10:00起至6月1日18:00限時開賣「2026春季線上旅展」，此次整合住宿、餐飲等票券，最低下殺約3.8折，其中桂冠自助餐廳平日早午餐餐券旅展期間推出「買十送一」方案，等於單張平均698元，就能吃到有「宜蘭最強早午餐」稱號的桂冠自助餐廳，牛肉湯、海鮮粥、星巴克咖啡等通通無限取用。
長榮鳳凰酒店(礁溪)提到，桂冠自助餐廳選用宜蘭在地新鮮食材，結合多國料理風味，招牌菜色包含牛肉湯、海鮮粥、現煎鮮魚等，並提供星巴克咖啡無限暢飲，持餐券亦可依需求加價升等為晚餐使用，晚餐時段餐檯內容更加豐富，匯集松葉蟹腳、烤鴨六吃、現煎牛排等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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▪️5月8日限時銷售：
「平日週二至週四自助午餐」四客券組，特價3440元，原價4836元，享71折。
▪️5月22日限時銷售：
「平日週二至週四自助午餐」二客券組，特價1750元，原價2418元，享72折。
5月15日推出「單人歡暢券」 每張920元、下殺43折
所有餐券中折扣最低為43折，雙北最高花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」所推出的「快閃餐券(僅限線上購買)」，將於5月15日限時銷售「單人歡暢券」一張，特價920元，原價2156元，等於是43折優惠，含指定酒水飲品二小時暢飲及綜合堅果一份。另還有「調酒佐薯塊輕食券」十張券組，特價2900元，原價5500元，享53折，每張可享創意調酒一杯及酥炸薯塊一份。
「Mega50餐飲及宴會」提到，除了線上旅展，消費者亦可於5月4日至15日親臨Mega50所在地之百揚大樓(板橋大遠百旁)選購實體餐券。
長榮鳳凰酒店(礁溪)也有線上旅展優惠 早午餐吃到飽券單張平均698元
長榮鳳凰酒店(礁溪)也宣告，將自5月5日10:00起至6月1日18:00限時開賣「2026春季線上旅展」，此次整合住宿、餐飲等票券，最低下殺約3.8折，其中桂冠自助餐廳平日早午餐餐券旅展期間推出「買十送一」方案，等於單張平均698元，就能吃到有「宜蘭最強早午餐」稱號的桂冠自助餐廳，牛肉湯、海鮮粥、星巴克咖啡等通通無限取用。
長榮鳳凰酒店(礁溪)提到，桂冠自助餐廳選用宜蘭在地新鮮食材，結合多國料理風味，招牌菜色包含牛肉湯、海鮮粥、現煎鮮魚等，並提供星巴克咖啡無限暢飲，持餐券亦可依需求加價升等為晚餐使用，晚餐時段餐檯內容更加豐富，匯集松葉蟹腳、烤鴨六吃、現煎牛排等。
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