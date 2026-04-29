標準普爾信評公司（S&P）今（29）日發布最新報告，我國長期主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」。標普認為，台灣央行貨幣政策極具彈性，央行貨幣管理健全，即使國內金融體系流動性充裕，台灣通膨率仍維持低而穩定，且長期以來維持在亞洲國家最低之一。

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標普在報告中指出，在能源危機及全球貿易前景具不確定性的經濟逆風下，台灣淨對外資產部位穩健、財政狀況強健，加上極具彈性的央行貨幣政策仍可支撐信用評等。標普也提到，地緣政治緊張雖持續對台灣信用評等造成壓力，惟不致阻礙台灣具高度競爭力之製造業成長。

標普認為，台灣央行貨幣政策極具彈性。央行貨幣管理健全，即使國內金融體系流動性充裕，台灣通膨率仍維持低而穩定，且長期以來維持在亞洲國家最低之一。

雖然能源價格飆升，但標普表示，在國內需求溫和成長、政府持續性的燃料補貼及電價凍漲下，將有助於維持較低的通膨率。此外，相對具有彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，有助舒緩經濟及金融的衝擊。

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顏真真編輯記者

從平面媒體、雜誌主編再到網路媒體，擁有超過20年財稅金融採訪資歷，不僅見證過國內卡債風暴、本土金融危機、全球金融海嘯，還有台灣金融發展過程，從多次金融改革到金融整併，甚至台灣史上首次金控整併。
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