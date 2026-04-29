畢業於加拿大多倫多大學的「杏壇歌手」陳昶均，去年底完成「五子登科」的人生里程碑後，今年3月特地帶著愛妻陸依秀（衣袖）飛回第二故鄉多倫多。暌違11年的尋根之旅，他低調宴請大學同學補辦喜酒，砸下50萬台幣拍攝絕美婚紗。沒想到在浪漫的古堡前竟發生「手滑慘摔愛妻」的超糗插曲，太太秒噴效，讓現場從浪漫偶像劇變成搞笑喜劇。
就在這天時地利人和的完美時刻，身形較單薄的陳昶均在扶著愛妻拍照時，一個不小心竟然手滑讓對方跌倒，當下氣氛一度超尷尬，所幸太太衣袖十分大器，完全不以為意地笑著化解危機，兩人最終順利完成拍攝。
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百年古堡遇奇蹟晴天 手滑摔老婆險冒冷汗此行最大重頭戲，是兩人前往擁有百年歷史的加拿大古堡「Casa Loma」拍攝婚紗。由於當地緯度高、氣候多變，出發前還歷經零度以下低溫，拍攝前一天甚至只有負四度且寒雨綿綿。沒想到拍攝當天老天爺超級賞臉，竟然奇蹟式放晴，老天也來幫忙，氣溫更回升到17度。
就在這天時地利人和的完美時刻，身形較單薄的陳昶均在扶著愛妻拍照時，一個不小心竟然手滑讓對方跌倒，當下氣氛一度超尷尬，所幸太太衣袖十分大器，完全不以為意地笑著化解危機，兩人最終順利完成拍攝。