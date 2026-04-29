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▲陳昶均（右）去年底完成人生大事，近期帶太太衣袖（左）到加拿大拍攝婚紗照，享受兩人世界。（圖／欣代唱片提供）

百年古堡遇奇蹟晴天 手滑摔老婆險冒冷汗

▲陳昶均（後）帶太太衣袖（前）到他求學的加拿大多倫多拍婚紗照和補辦婚宴。（圖／欣代唱片提供）

砸50萬重返青春歲月 同學驚喜大合唱惹淚

留台愛女讓外婆接手 短短幾天小孩發福了

畢業於加拿大多倫多大學的「杏壇歌手」陳昶均，去年底完成「五子登科」的人生里程碑後，今年3月特地帶著愛妻陸依秀（衣袖）飛回第二故鄉多倫多。暌違11年的尋根之旅，他低調宴請大學同學補辦喜酒，砸下50萬台幣拍攝絕美婚紗。沒想到在浪漫的古堡前竟發生「手滑慘摔愛妻」的超糗插曲，太太秒噴效，讓現場從浪漫偶像劇變成搞笑喜劇。此行最大重頭戲，是兩人前往擁有百年歷史的加拿大古堡「Casa Loma」拍攝婚紗。由於當地緯度高、氣候多變，出發前還歷經零度以下低溫，拍攝前一天甚至只有負四度且寒雨綿綿。沒想到拍攝當天老天爺超級賞臉，竟然奇蹟式放晴，老天也來幫忙，氣溫更回升到17度。就在這天時地利人和的完美時刻，身形較單薄的陳昶均在扶著愛妻拍照時，一個不小心竟然手滑讓對方跌倒，當下氣氛一度超尷尬，所幸太太衣袖十分大器，完全不以為意地笑著化解危機，兩人最終順利完成拍攝。這趟為期10天的多倫多行程，陳昶均直呼「非常值得」，他表示像是光榮回家，重新連結了在加拿大的生活與青春記憶。更讓他驚喜與感動的是，當他在當地席開兩桌宴請大學同學時，大家竟然都會唱他的歌曲〈幸福的四季〉，讓他當場直呼這些年的努力真的沒有白費。行程中兩人也把握時間觀光，不僅造訪了世界知名的尼加拉瀑布，更前往多倫多以北約100公里的小鎮Barrie欣賞壯麗的冰河景觀。儘管兩人在國外享受著浪漫的兩人世界，但最讓夫妻倆掛心的，莫過於留在台灣的寶貝女兒「小麋鹿」。這段期間女兒託付給外婆照顧，沒想到「有一種餓是阿嬤覺得你餓」的真實戲碼上演了，短短幾天內，小麋鹿的體重已經突破6公斤，頭好壯壯、營養滿分的模樣，讓身在遠方的新手爸媽看了又驚又笑，直呼迫不及待想趕快回家將愛女抱緊處理。