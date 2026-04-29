美伊戰爭影響全球能源供應，多國經濟受到壓力。泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）接受美媒專訪，直言川普政府並未向泰國提供任何援助，曼谷已經開始轉向他國尋求支援，包括向中國、俄羅斯接觸。
泰媒Khaosod English報導，希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）接受華爾街日報專訪，這場涉及美國、以色列與伊朗的衝突，已對亞洲各地造成嚴重的經濟壓力，特別是在能源與化肥供應方面，「這場戰爭本不該發生」。
希哈薩表示，美國官員似乎了解戰爭後果，但除了建議各國購買美國石油與天然氣外，並未提供直接援助。並補充說華盛頓方面尚未就任何具體的支援措施與泰國接觸。
報導提到，由於從盟友獲得支援有限，泰國已開始尋求其他替代方案，包括與俄羅斯和中國接觸。
泰國已尋求在五月耕作季節前確保化肥供應，包括與俄羅斯進行談判，泰國農業部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）近期訪問莫斯科，與俄國就化肥議題進行談判。但希哈薩表示，對美國可能實施制裁的疑慮，使進口俄羅斯原油的努力變得複雜。
希哈薩也說，泰國已請求中國協助，確保泰國船隻能安全通過受衝突影響的荷姆茲海峽。不過，中國自身也面臨類似挑戰，有數十艘中國籍船隻受困於該區域。
希哈薩指出，美國政府的政策充滿不確定性，這種不確定性不僅限於戰爭，也包括川普關稅政策、取消美國援助項目，使世界各地的貧困社群面臨疾病和災難的威脅。他認為中國在亞洲國家眼裡，展現出更穩定的合作夥伴形象。
美伊戰爭已經持續超過兩個月，全球供應鏈被擾亂，依賴中東能源與化肥的亞洲國家，面臨更高的風險。尿素等關鍵投入品的價格大幅飆升，而泰國的柴油價格則創下歷史新高。
曼谷郵報指出，由於中東衝突導致航運中斷，泰國和其他東南亞國家比大多數國家都面臨燃料和化肥價格飆升的困境。
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希哈薩表示，美國官員似乎了解戰爭後果，但除了建議各國購買美國石油與天然氣外，並未提供直接援助。並補充說華盛頓方面尚未就任何具體的支援措施與泰國接觸。
報導提到，由於從盟友獲得支援有限，泰國已開始尋求其他替代方案，包括與俄羅斯和中國接觸。
泰國已尋求在五月耕作季節前確保化肥供應，包括與俄羅斯進行談判，泰國農業部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）近期訪問莫斯科，與俄國就化肥議題進行談判。但希哈薩表示，對美國可能實施制裁的疑慮，使進口俄羅斯原油的努力變得複雜。
希哈薩也說，泰國已請求中國協助，確保泰國船隻能安全通過受衝突影響的荷姆茲海峽。不過，中國自身也面臨類似挑戰，有數十艘中國籍船隻受困於該區域。
希哈薩指出，美國政府的政策充滿不確定性，這種不確定性不僅限於戰爭，也包括川普關稅政策、取消美國援助項目，使世界各地的貧困社群面臨疾病和災難的威脅。他認為中國在亞洲國家眼裡，展現出更穩定的合作夥伴形象。
美伊戰爭已經持續超過兩個月，全球供應鏈被擾亂，依賴中東能源與化肥的亞洲國家，面臨更高的風險。尿素等關鍵投入品的價格大幅飆升，而泰國的柴油價格則創下歷史新高。
曼谷郵報指出，由於中東衝突導致航運中斷，泰國和其他東南亞國家比大多數國家都面臨燃料和化肥價格飆升的困境。
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