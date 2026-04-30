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中龍鋼鐵公司於29日，在該公司會議室，舉辦鋼結構技術研討會活動，針對未來鋼構產業仍面臨技術與法規標準持續升級的挑戰，將持續投入在地化技術服務，攜手技師與業界共同打造更安全、更可靠的建築結構體系，以為民眾打造更安心舒適的生活環境。中龍鋼鐵公司鋼結構技術研討會活動，是由中龍鋼鐵公司董事長梁乃文與總經理洪正雄共同主持，有台中市結構技師公會理事長許庭偉、台中市土木技師公會理事長林育信、信業公司副總經理王立邦、交通部公路局工程司李家順等業界專家及客戶，吸引業界超過80家公司機構及近120位鋼結構產業鏈各領域專家與會，有超過七成是結構技師與土木技師，共同探討鋼結構最新發展。中龍鋼鐵公司董事長梁乃文表示，中龍鋼鐵公司為促進上下游鋼構產業鏈技術交流，乃舉辦此一鋼結構技術研討會活動，共同聚焦指標建築分享、材料應用及施工管理，進行深度分享與技術交流，期攜手產業升級與永續發展。梁乃文並表示，未來鋼構產業仍面臨施工技術與耐震標準持續升級的挑戰，該公司將持續投入在地化技術服務，攜手業界先進與專業技師，共同打造更安全、更可靠的建築結構體系。中龍鋼鐵公司總經理洪正雄指出，我國地處環太平洋地震帶，建築結構物的耐震性能至關重要，建築物的耐震技術三大重點包括設計、施工與檢驗，其中耐震結構設計除了需適當吸收，並分散地震能量，以保持結構完整性，選用足夠強度與韌性的耐震鋼材也是非常重要之設計考量，同時，施工與檢驗則是落實耐震設計的重要環節，以上才能確保建築物「小震不壞、中震可修、大震不倒」的結構安全理念。洪正雄並指出，中龍鋼鐵公司為國內唯一同時擁有高爐、轉爐及電爐之鋼鐵公司，具備最新設備與產製技術，可穩定供應CNS國家規範SN系列之耐震鋼材，並成功開發出超高強度耐震之60公斤級CNS國家規範SM570M型鋼與窄幅鋼板，藉由降低建築結構之自重，減緩地震力的衝擊，並間接減少鋼材的用量，進一步為環保減碳做出產業貢獻。中龍鋼鐵公司冶金技術處處長彭朋畿，同時也是中華民國鋼結構協會秘書長，於會議總結闡述我國目前缺工、少子、多地震，所以鋼結構是未來發展趨勢，同時鋼結構至少具備三大優勢，包括耐震、耐看與耐久，不過要發揮鋼結構三項優勢更需要好的鋼材，中龍鋼鐵公司藉由品質、機能與冶金三角之展開，開發高功能結構用鋼，例如全國最大最強RH型鋼SM570 H950X312，攜手業界共創鋼結構產業價值，讓我們居住更安全。