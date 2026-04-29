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聯電今（29）日召開法說會，第一季營收610.379億元，較上季衰退1.25%、創下近2季以來新低，不過，每股盈餘（EPS）1.29元，獲利表現優於上季和去年同期，EPS攀至兩年多來新高。總經理王石表示，受惠於通訊領域明顯回溫，以及電腦、消費性電子與工業等市場的穩健需求，預期8吋與12吋晶圓出貨量皆將顯著成長。聯電第一季合併營收610.4億元，季減1.2%、年增5.5%；毛利率29.2%，季減1.5個百分點、年增2.5個百分點；營益率18.5%，季減1.3個百分點、年增1.6個百分點；歸屬母公司淨利161.7億元，季增60.9%、年增108%，每股稅後純益1.29元。聯電執行長王石表示，由於消費性電子需求強勁，第1季晶圓出貨量較上季成長2.7%，產能利用率提升至79%，平均銷售單價（ASP）略為下滑，部分反映8吋晶圓出貨量增加，但毛利率仍穩健維持在29.2%。王石指出，受惠22奈米邏輯及特殊製程需求持續升溫，22奈米銷售佔第1季整體營收達14%，再創歷史新高。到今年底，預期將有超過50家客戶完成22奈米平台設計定案（tape-outs），應用涵蓋顯示器驅動晶片、網通晶片與微控制器等多元領域。展望第二季，聯電預估，第二季晶圓出貨量將實現高個位數成長（約7至9%），美元平均售價ASP將上漲個位數百分比，毛利率約30%，產能利用率估低於80%。王石也提到，聯電將持續投入下世代技術研發，與英特爾共同開發的12奈米製程平台，不僅確保客戶在22奈米以後的技術延續性，亦提供美國在地製造選項。聯電近期也在新興領域發表重要進展，包含與策略夥伴合作導入鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術，以支援AI基礎設施相關應用。王石表示，受惠通訊領域明顯回溫，電腦、消費性電子與工業等市場的穩健需求，預期8吋與12吋晶圓出貨量皆將顯著成長。儘管記憶體供給緊縮及中東局勢增添市場不確定性，聯電仍看好整體需求具備韌性，將持續密切關注產業與總體經濟發展，並審慎管理公司營運，以因應市場動態及半導體產業環境的持續演進。此外，法人詢問到傳聞聯電正與客戶洽談記憶體代工業務（DRAM／NOR Flash），聯電是否能證實，對此，聯電回應，不評論市場揣測，公司優勢在於特殊製程技術，聯電並強調，公司追求長期價值，不會為了短期機會去搶市佔。