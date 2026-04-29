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▲建築與自然的細膩對話！透過格柵與深陽台的層次堆疊，邀請風與光在此作客。（圖／業者提供）

▲生活最大化！聯茂知裏四面退縮與留白設計，築起友善鄰里的舒適尺度。（圖／業者提供）

當代藝術不再侷限美術館內展覽中的觀看經驗，而是正式走入日常生活場域。聯茂統業建設新案「聯茂知裏」攜手台灣當代藝術家阿咧（A-Lei），打造全台首座擁有「阿咧小怪獸」銅雕的藝術住宅，將幽默、童趣與創作靈感轉化為可被感知的日常風景，為城市生活提出嶄新詮釋。阿咧（A-Lei）長期活躍於公共藝術領域，獨樹一幟的創作語彙，具有強烈 「表現力」與感染力，他將幽默、童趣與些微荒謬感的小怪獸放進城市角落。從屏東車城看海美術館《春江獸月夜》到屏東縣民公園《入坑夜間美術館》，各種藝術角落小怪獸不經意的出現，喚起人們的歡笑與童心，更為城市注入想像力。咧（A-Lei）將在「花東縱谷大地藝術季」，推出大型地景藝術創作。將小怪獸帶入更廣闊的自然場域，從城市街角走向山海之間，以花東縱谷壯闊大地為舞台，展開與土地、文化及國際的多重對話。隨著創作尺度與場域的擴張，阿咧的作品不僅持續深化在地藝術能量，也逐步與國際藝術脈絡接軌，展現當代藝術多元流動的樣貌。聯茂建設表示，當代居住已不僅是機能滿足，更關乎精神層次的回應。與阿咧（A-Lei）的合作，正是基於對「生活即創作場域」的共識，將藝術收藏導入住宅規劃，使建築不只是容器，而是承載情感與想像的媒介。從高雄「聯茂知裏」到台東「大地」，阿咧作品中所呈現「在平凡中發現驚奇」的核心理念，與品牌對理想生活的詮釋高度契合，小怪獸的身影巧妙融入建築與公共空間，使藝術成為住戶日常的一部分，創造更具溫度與辨識度的居住體驗。「聯茂知裏」位於高雄市三民區核心，基地位於敦化街，緊鄰博愛大道。步行約200公尺即可抵達後驛捷運站，輕鬆串聯高雄車站、愛河之心、富邦BOT、凹子底公園與漢神巨蛋等核心生活圈。在規劃上，建築以38坪純質尺度為核心，採四面退縮設計，拉開棟距、引入光與風，提升整體通透性與居住舒適度，回應城市中難得的開闊與寧靜。設計團隊指出，「留白」不僅是空間語彙，更是一種生活哲學。透與繁華剛剛好的距離，生活節奏自然銜接，日常被城市美好滋養、細緻照顧。建築適度退縮與彈性的空間，將主導權交還給居住者，使人在空間中自由安放節奏與日常。建築與生活回歸本質，將最好的尺度與餘裕，留給生活本身。