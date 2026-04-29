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▲周宜霈留言為王俐人抱不平。（圖／翻攝自Threads）

49歲女星王俐人近日為賺錢登上成人平台SWAG，不只穿情趣內衣上場，還脫去上衣讓男優在她身上按摩，中間甚至春光外洩，不過身材保養得當的她也成為了網友熱議話題。一名網友在社群發文賣樂器時，為了形容樂器保養得當，寫下了「琴老歸老保養的可比王俐人好～」被其他人認為是在物化女性掀起爭議，就連大牙周宜霈也看不下去，到留言區回應：「自以為幽默。」一名網友為了售出自己珍愛的古董樂器，在臉書發文寫下「好琴不多介紹，琴老歸老保養的可比王俐人好喔～」貼文曝光後引起許多網友不滿，認為把物品拿來和人相比是非常侮辱人的，再加上每個人都會隨著時間而老去，用女性保養得當來形容樂器完好程度是非常不妥的。物化女性的貼文也被轉發至Threads，藝人大牙周宜霈也留言為王俐人發聲，「你的琴是真的漂亮，但是這種文案，真的蠻不妥的，你認識王俐人嗎？跟她很熟嗎？她如果看到你這樣寫應該不會太開心吧！同理心不是人人有我理解，但不需要用這種譏諷法自以為幽默的傷人。」該名網友隨後也回應，認為自己只是單純覺得王俐人保養得非常好才會這樣形容，不懂大家為何氣憤。王俐人近年因副業經營不順，加上替友人掛名承擔責任，最終背負超過千萬元債務。對許多人來說，這樣的金額足以壓垮生活節奏，也可能讓人陷入低潮，王俐人則選擇正面迎戰，除了投入團購、直播帶貨，也接受平台邀約，以全新姿態重新站上鏡頭前，她在SWAG直播時創下最高同時在線人數，大方展現身材曲線，吸引許多網友目光。