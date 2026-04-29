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▲一年來，何昱奇個人捐贈6萬顆羽球給各級學校，力挺基層運動發展。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.29)

▲何昱奇攜手議員黃馨慧前往長安國小，捐贈1800顆羽球挺基層運動發展。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.29)

羽球近年成為全民運動，各級學校也大力推動。只是，羽毛球價格直直漲，羽球消耗成為學校和家長負擔。為此，近一年來，全國運彩公會理事長何昱奇自掏腰包逾500萬元，捐贈台中市10餘所國中小學羽毛球，總數超過6萬顆，力挺基層運動發展。何昱奇表示，盼透過實際行動拋磚引玉，吸引更多企業與資源投入。何昱奇今天攜手市議員黃馨慧等人前往長安國小贈球，向運動部長李洋喊話。何昱奇說，運彩盈餘每年提撥近80億元做為體育發展基金，李洋是兩屆奧運羽球男雙金牌得主，理應知道羽球是台灣容易在國際嶄露頭角的運動項目，更應大力協助。但是，他贈球一年多來，屢屢反映問題，卻未見李洋部長有任何回應。他說，「政府應該好好檢討，才能培養下一個李洋」。羽毛球價格飆漲已是一年多的事，何昱奇說，自從開始捐贈羽球給各校後，先後收到來自基隆、台東等各地學校來信，希望也能獲得捐贈。光是台中市就還有十餘所學校等著。何昱奇說，這是全國性問題，個人能力有限，希望有更多人來協助這些小朋友。他建議，政府可透過專案補助或調整相關政策，例如減免進口關稅等方式，降低基層負擔，協助培育更多優秀選手。長安國小羽球隊成立12年，培養出不少優異選手，甚至有默契十足的雙胞胎搭檔，在不少賽事中嶄露頭角。然而，在光鮮亮麗的成績背後，卻隱藏著羽球價昂、資源匱乏的窘境。立委廖偉翔獲悉偕同母親黃馨慧市議員，牽線運彩公會理事長何昱奇，於今（29）日捐贈1800顆高品質羽球，用實質資源力挺小選手的奪冠之路。長安國小羽球隊的雙胞胎主力選手吳碩耘、吳碩恒，從一年級開始搭檔至今已六年，曾多次在市長杯、總太杯等賽事中取得佳績。這對被寄予厚望的雙胞胎坦言，練習時最大的困擾並非體能消耗，而是羽球的品質。因為基層經費有限，球袋裡的羽球往往打到羽毛炸裂、球頭鬆動，仍得「省點用」繼續練習，多少影響擊球手感，導致訓練效果大打折扣。教練廖宜信感慨地說，羽球屬於高消耗品，隨著物價上漲，對學校和家長來說是一筆不小的開銷。為了不讓孩子因為沒有球打而中斷訓練，教練團甚至不惜「打工換球」，到校外的專業球館幫忙撿球、整理環境，只為換取一些球友淘汰但還能使用的球；有時經費實在銜接不上，教練們甚至會自掏腰包買新球，就是為了守住孩子們那一雙雙渴望變強的眼神。立委廖偉翔走訪校園，得知長安國小羽球隊這種「節儉拚戰」現況，深感基層運動發展不易。廖偉翔認為，工欲善其事，必先利其器，優秀的選手不該在羽毛殘缺不全的情況下磨練球技。因此聯繫長期支持體育公益的運彩公會理事長何昱奇，促成了這次的捐贈。