北部人出門注意了！受到鋒面影響，今（29）日晚間中央氣象署發布「大雨特報」，提醒新竹、苗栗及金門地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，且雨勢會延續至明（30）早，請注意雷擊及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡大雨特報 📌影響時間：29日晚至30日早 📍大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣。 ▲今（29）日晚間中央氣象署發布「大雨特報」，提醒新竹、苗栗及金門地區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署） 明天的天氣中央氣象署表示，明（30）日受到鋒面通過及東北季風影響，中部以北及宜花天氣稍涼；各地易有短暫陣雨，且西半部有局部雷雨出現，尤其中部以北地區並有局部大雨發生的機率。 ▲受到鋒面影響，明（30）日依然是濕冷多雨的天氣型態，但週末勞動節連假則會剩下山區有零星雨勢，平地幾乎都是好天氣。（圖／中央氣象署） 相關新聞 明天天氣更濕冷！大雨橫掃北台灣 「梅雨鋒面」勞動節連假後殺到8級強風來了！新北、台中等13縣市強風特報 氣象署：雨越晚越大鋒面在家門口了！北台灣將迎「最大雨勢」 越晚越濕涼、只剩19度2026最後春雨到！今午後變天、中北部雨最大 下周迎首波梅雨鋒面 潘毅編輯記者我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...作品集 天氣預報氣象署一周天氣明天天氣大雨特報