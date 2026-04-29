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▲捷運R17世運站A5公辦都更案開發規劃以三棟建築為主體。（示意圖／高市府捷運局提供）

▲在空間與機能規劃上，透過立體空橋系統無縫串聯捷運 R17 世運站，形成立體步行網絡與高效通勤環境。（示意圖／高市府捷運局提供）

高雄市政府捷運工程局配合楠梓產業園區發展，於捷運R17世運站A5街廓辦理公辦都市更新招商，提供台積電供應鏈半導體及AI相關產業商辦及住宿使用，今（29）日與「日勝生活科技股份有限公司」辦理簽約典禮，此案完工後將提供A級商辦及員工住宅供半導體、AI產業進駐使用。副市長林欽榮表示，行政院已於114年7月核定楠梓科學園區P6廠籌設計畫，台積電在高雄楠梓產業園區將設置6座先進製程廠，為達成及時生產（Just In Time）的需求，供應商必須與晶圓廠形成群聚，R17 站A5公辦都更案即為滿足極致的生產效率、穩定供應鏈風險、技術創新協作等效益而設置，並配合台積電量產期程，全案預計今年11月動工，119年底完工，以為高雄半導體產業打下最先進的生產基地。南科管理局局長鄭秀絨致詞時表示，隨著高科技產業持續在南臺灣發展，相關空間與生活機能的需求也會愈來愈明確，本案正是支援楠梓科學園區發展的重要一環，除提供企業辦公空間外，也補足居住與生活機能需求，對於產業布局、人才引進及在地留才，都具有關鍵意義。日勝生董事長林榮顯表示，R17 站 A5 街廓都市更新案不僅是一項都更案，更是回應全球科技供應鏈重組、企業營運模式轉型與人才移動趨勢的關鍵布局。日勝生將全力配合高雄市政府，滿足半導體及 AI 產業在研發、營運、備援、人才、環境品質各方面的需求，積極支持台積電等高科技護國產業，安穩進駐高雄大發展。日勝生將以「智匯新科技、水綠半屏山」為總體開發願景，導入 TOD（大眾運輸導向開發）模式，打造集產業辦公、企業安家住宅與商業服務於一體的複合式科技園區。捷運局吳嘉昌局長表示，本案基地面積約13,884平方公尺（約4,200坪），屬第二種商業區，法定容積率300%、建蔽率50%，開發規劃以三棟建築為主體，其中包含618間企業宿舍，提供7至32坪多元戶型，出租台積電及相關供應商員工居住使用，並設置健身房、閱覽室及共享生活設施，支援科技人才在地就業與生活需求；以及1.7萬坪A級商辦、600坪地板載重1.5噸/M2的實驗室，提供進駐廠商使用，並引進餐飲與零售機能，強化半導體相關廠商就近研發協作的機能，另透過天橋直接連通R17世運站，以利台積電及供應商員工以捷運快速抵達工作場域。日勝生董事長林榮顯指出，本案預估總投資金額逾88.5 億元，面對國際企業對 ESG 與永續治理的高度要求，本案設計為「建築能效一級」、「綠建築」、「智慧建築」、「低碳建築」、「耐震設計」並符合「無障礙設計規範」。而商辦大樓將進一步導入 LEED、WELL、WiredScore 與 SmartScore 國際級標章，確保園區在能源效率、健康環境與數位韌性上達到國際領先水準。日勝生將以本案為起點，持續深化在智慧城市、產業不動產與永續開發領域的布局，攜手高雄市政府與產業夥伴，在南台灣共同打造具國際競爭力的亞洲科技新都心。