就是今天！ 2026 使用牌照稅繳納期限於今（30）日深夜 24 時正式截止。隨著最後期限到來，Google 熱搜關鍵字「如何查詢牌照稅繳了沒」搜尋量暴增。稅務局嚴正提醒，若今晚午夜前未完稅，明天起開車上路或停放路邊被查獲，即便事後立即補繳，仍會因「違規在先」遭罰最高 1 倍罰鍰，最慘恐面臨存款遭扣押強制執行。
🟡 如何查牌照稅繳了沒？兩招即刻確認
忙到忘記自己繳過沒？不用翻找紙本收據，這兩招最快：
若確認尚未繳費，請立即透過以下官方授權管道，在今晚 23:59 前完成交易：
🟡 23:59 前必須送出！壓線繳費時限表一次看
想壓線繳費的車主請注意，雖然網路繳費開放至午夜，但務必留心各通路的「斷頭時間」，一旦閃退或斷線跨過午夜，即算逾期：
🟡 稅務局警告：被抓當下沒完稅，補繳照樣罰 1 倍！
台中及基隆市稅務局同步發出嚴正提醒，許多民眾誤以為被抓到欠稅後只要趕快補繳就沒事。稅務局強調：「處罰關鍵在於被查獲的當下是否完稅。」
從明天（5 月 1 日）起，只要車輛行駛或停放在公共道路（包含路邊停車格），一旦被照相舉發或車牌辨識系統掃到欠稅，依法將處以稅額 1 倍以下之罰鍰。就算車主被抓後「5 分鐘內」就用手機補繳，仍會因「違規在先」無法免罰。
🟡 沒領稅單也算數！「寄存送達」逾期恐扣押存款
別以為沒收到稅單就能免責。稅務局表示，稅單若經郵局「寄存送達」，即便車主沒去領信，法律上也視為已送達。一旦逾期超過 30 天未繳，案件將移送強制執行，屆時不僅要補稅與最高 10% 滯納金，車主還得負擔執行規費，甚至導致薪資、存款被法院直接扣押。
最後提醒： 距離午夜截止僅剩數小時，若找不到稅單，請立即利用超商多媒體機補單，或直接透過手機進行汽車牌照稅線上繳費。切勿心存僥倖，以免一筆小稅金換來一倍重罰。
資料來源：基隆稅務局、台中稅務局
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忙到忘記自己繳過沒？不用翻找紙本收據，這兩招最快：
- 線上即時查： 進入「地方稅網路申報作業入口網」，點選「定期開徵查繳稅」，輸入身分證字號與車號。若系統顯示「已繳納」即完成；若未繳則可直接點選進行「汽車牌照稅線上繳費」。
- 行動支付紀錄： 檢查 LINE Pay、街口或台灣 Pay 的交易紀錄，搜尋關鍵字「稅」或「牌照」即可秒速確認是否扣款成功。
若確認尚未繳費，請立即透過以下官方授權管道，在今晚 23:59 前完成交易：
- 官方網站（免稅單也能繳）：
- 網路繳稅服務網 (Paytax)： 輸入稅單上的銷帳編號即可繳費。
- 地方稅網路申報入口網： 使用健保卡或自然人憑證登入，可直接「查稅兼繳稅」。
- 網路繳稅服務網 (Paytax)： 輸入稅單上的銷帳編號即可繳費。
- 行動支付 App（掃描稅單 QR Code）：
- 支援：台灣 Pay、LINE Pay (iPASS Money)、街口支付、悠遊付、icash Pay、橘子支付、Pi 拍錢包等。
- 支援：台灣 Pay、LINE Pay (iPASS Money)、街口支付、悠遊付、icash Pay、橘子支付、Pi 拍錢包等。
- 超商補單（最適合沒稅單的人）：
- 前往 7-11 ibon、全家 FamiPort、萊爾富 Life-ET 或 OKgo，輸入「車號+身分證字號」列印補稅小白單，直接在櫃檯繳納。
- 前往 7-11 ibon、全家 FamiPort、萊爾富 Life-ET 或 OKgo，輸入「車號+身分證字號」列印補稅小白單，直接在櫃檯繳納。
- 電話語音繳稅：
- 撥打 412-1366（電話 5 碼地區請撥 02-412-1366），依語音指示輸入信用卡資訊。
- 撥打 412-1366（電話 5 碼地區請撥 02-412-1366），依語音指示輸入信用卡資訊。
想壓線繳費的車主請注意，雖然網路繳費開放至午夜，但務必留心各通路的「斷頭時間」，一旦閃退或斷線跨過午夜，即算逾期：
|繳費通路
|最後時限（4/30）
|備註
|網路繳稅服務網 (Paytax)
|23:59 前
|建議 23:50 前完成，避免系統瞬時流量過大。
|行動支付 / 繳稅 App
|23:59 前
|若顯示交易處理中但跨過午夜，仍有逾期風險。
|四大超商補單結帳
|23:59 前
|須在午夜前列印出小白單並於櫃檯結帳完畢。
|銀行櫃檯繳費
|15:30 前
|下午 15:30 銀行關門前需完成繳納。
台中及基隆市稅務局同步發出嚴正提醒，許多民眾誤以為被抓到欠稅後只要趕快補繳就沒事。稅務局強調：「處罰關鍵在於被查獲的當下是否完稅。」
從明天（5 月 1 日）起，只要車輛行駛或停放在公共道路（包含路邊停車格），一旦被照相舉發或車牌辨識系統掃到欠稅，依法將處以稅額 1 倍以下之罰鍰。就算車主被抓後「5 分鐘內」就用手機補繳，仍會因「違規在先」無法免罰。
🟡 沒領稅單也算數！「寄存送達」逾期恐扣押存款
別以為沒收到稅單就能免責。稅務局表示，稅單若經郵局「寄存送達」，即便車主沒去領信，法律上也視為已送達。一旦逾期超過 30 天未繳，案件將移送強制執行，屆時不僅要補稅與最高 10% 滯納金，車主還得負擔執行規費，甚至導致薪資、存款被法院直接扣押。
最後提醒： 距離午夜截止僅剩數小時，若找不到稅單，請立即利用超商多媒體機補單，或直接透過手機進行汽車牌照稅線上繳費。切勿心存僥倖，以免一筆小稅金換來一倍重罰。
資料來源：基隆稅務局、台中稅務局