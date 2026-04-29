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▲范姜彥豐（中）對粿粿（左）、王子提告侵害配偶權並求償100萬元，28日一審判決出爐，范姜勝訴。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐去年10月底控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），2個月後對兩人提告侵害配偶權並求償100萬元，經過4個月的審理，士林地院昨（28）日宣判結果，范姜彥豐勝訴，獲賠百萬元，不過卻有網友質疑求償的金額太少，對此，范姜的委任律師蔡鈞如回嗆：「你行你上啊！」律師蔡鈞如昨天在Threads發文，指出范姜彥豐的案子判決下來後，又聽到有人質疑「才求償這樣喔」，自己只想回一句「你行你上啊」，他不滿地說，這種心情就像每次大型刑事矚目案判決出爐，很多人也是只看新聞稿，就開始法學專家上身，從上級審一路預想到最高法院怎麼判，「出張嘴最簡單，這就是台灣的淺碟文化和網路匿名性的嘴砲文化。」貼文一發出，有女網友留言：「我求償外遇的渣男老公才判10萬...判100萬很多了！」范姜彥豐提告王子、粿粿侵害配偶權案件，士林地院昨天下午4點多為一審宣判，原告范姜彥豐獲賠百萬慰撫金，而被告粿粿、王子委任律師罕見提出不要公開判決書的請求，法院表示，依司法公開原則，裁判書原則上應對外公開，但本案涉及婚姻關係與親密互動，具有高度隱私性，將採「公開內容、遮蔽個資」的方式處理。得知判決結果，律師代范姜彥豐發表聲明，范姜表示，侵害配偶權一案因為法院的全面勝訴而認證，對整起事件意義重大，「藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省，家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。」此外，范姜彥豐感謝司法的明察與判決、媒體及社會大眾的關心與聲援，對於後續還有房產等剩餘財產分配的訴訟，他說：「我會繼續加油的。」