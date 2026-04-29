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▲膳馨今年以「土地孕育」為核心概念，將台灣各地風土食材融入節慶桌菜，透過一道道.(圖／業者提供）

▲ 醬香梅菜鑲排骨選用優質豬肋排，搭配手工梅干菜細火燉煮，梅菜鹹香與肉汁交融，一吃上癮。（圖／業者提供）

▲「日曬飛魚乾拌飯」以熟成飛魚乾提升鹹香層次。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.29)

母親節腳步近，台中人氣台菜品牌膳馨，以「土地孕育」為核心概念，將台灣各地風土食材融入節慶桌菜，透過一道道料理，傳遞對母親深刻的感謝。同時，膳馨餐飲集團今日預告，今年下半年將進軍台北大巨蛋 Garden City，拓展品牌版圖。膳馨表示，近年消費者在節慶聚餐上，除重視餐點美味，也更加看重情感連結與用餐氛圍，因此今年母親節菜單，特別以「土地孕育」為主軸，呼應母親如同土地般滋養萬物意象，嚴選台灣在地特色食材入菜，包括刺蔥、東部日曬飛魚乾和稀鳳尾筍，澎湖角瓜等，將產地風味與人情溫度融合，透過在地食材與料理設計，傳遞家庭情感。在菜色規劃上，主打「爐烤刺蔥巴萊雞」，選用放牧雞搭配刺蔥與香料醃製後低溫烘烤，呈現外酥內嫩口感；「日曬飛魚乾拌飯」則以熟成飛魚乾提升鹹香層次；另有「鳳尾筍乾燒大蝦」與「白玉水筍燴角瓜」等料理，強調食材原味與季節特色，展現台菜多元風貌。餐飲集團公關副總蔡馨誼指出，母親節不僅是聚餐檔期，更是一場關於「感謝」與「陪伴」的情感實踐。今年透過「土地孕育」主題，期望讓消費者在品嚐台灣風土滋味的同時，也能重新感受母親長久以來的付出與滋養。除此之外，膳馨餐飲集團也持續拓展品牌版圖，宣布將於今年下半年進駐台北大巨蛋 Garden City。本次北上展店，不僅象徵品牌邁向全台的重要里程碑，也讓更多消費者感受台菜文化的深厚底蘊與創新。在母親節訂位熱潮與展店計畫雙重推進下，膳馨餐飲集團正以穩健步伐，持續書寫屬於台灣味的嶄新篇章。