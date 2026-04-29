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▲方毅家不理解粉絲為偶像貼標籤的行為遭到炎上。（圖／WEVERSE）

韓國男團n.SSign台灣成員方毅家，日前才在直播中模仿「法拉利姐」張婷婷招牌台詞「媽斗明星」獲得許多關注，沒想到近日他卻捲入了失言風波，因為他在社群直言現在粉絲「為偶像爭第一」的行為很好笑，遭到許多人炎上，為此他發聲道歉，表示以後會掌握發言的力度，未來會更謹慎為自己說的話負責。方毅家過去曾在直播中神還原《康熙來了》經典橋段，以及模仿張婷婷（法拉利姐）的招牌手勢與聲線，在台灣K-pop粉絲群中累積不少人氣，親民又搞笑的形象深受粉絲喜愛。昨（28）日凌晨，方毅家在WEVERSE跟粉絲互動時，談到偶像圈常見的「Title文化」，也就是以世代、唱功、國籍等條件替藝人冠上「某某第一」稱號，例如「五男一」、「五唱一」等，他認為這類標籤讓人覺得「可笑」，認為粉絲不該為了這些名號彼此爭執。然而在舉例過程中，方毅家提到「女印尼一」等說法，認為整個K-pop界根本沒有幾個印尼籍偶像，這樣比下來根本沒有可信度，並進一步點名By2，「怎麼不去爭By2一，就兩個人我看怎麼爭」，由於內容涉及特定國籍與藝人名稱，讓不少網友認為語氣帶有嘲諷意味，行為因此遭到炎上。面對爭議延燒，方毅家很快在社群澄清，表示自己的本意是不要貼標籤製造對立，希望大家把焦點放回音樂與作品本身，他也承認舉例方式不恰當，提及國籍部分確實容易造成誤會；隨後他又透過團體社群發布正式道歉聲明，坦承自己提及特定藝人與國家「非常不謹慎」，表達方式確實錯誤，他對此深感後悔，並承諾未來會更慎重思考每一次發言，為自己的言論負責。