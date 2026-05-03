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《浪姐》1-6季冠軍一次看：從大姐大到黑馬傳奇

▲王心凌當時在節目上穿著百褶裙唱跳〈愛你〉，掀起回憶殺，一戰封神。（圖／微博＠乘風破浪）

▲陳昊宇長相甜美，是《浪姐》歷屆最年輕冠軍，曾來台參加過《華人星光大道》。（圖／伽納娛樂提供）

曾沛慈人氣極高！有望成台灣奪冠第3人

▲曾沛慈是影視歌三棲的實力派女星。（圖／記者陳明安攝）

曾沛慈奪冠3大優勢 知名度、唱功、好人緣全都有

中國舞台競演類節目《乘風2026》（又名《浪姐7》）目前正火熱開播，隨著賽制進入第3次公演，台灣女星曾沛慈的表現屢屢衝上熱搜，也讓不少網友開始回顧《浪姐》歷屆冠軍名單。回顧過去6季，雖然台灣女星實力堅強，但真正能突圍奪下年度總冠軍（C位）的僅有王心凌與Ella（陳嘉樺），曾沛慈能否在本季續寫傳奇，成為兩岸粉絲關注焦點。寧靜是實力派演員，曾拿下中國電影百花獎最佳女演員，也靠電影《陽光燦爛的日子》入圍過金馬影后。作為《浪姐》初代冠軍，寧靜以「真性情」與強大的舞台氣場封神，開創了姐姐們突破自我的先河。那英身為華語樂壇指標性人物，過去是和王菲齊名的女歌手。她在節目中展現了「大姐大」個性的反差萌，說話直白且真性情，給人一種全無心機的感覺，最終憑藉極具辨識度的嗓音奪冠。王心凌憑藉一曲〈愛你〉引爆現象級情懷，從不被看好、鏡頭少，到最後各大霸總級別的粉絲砸錢為她應援，讓王心凌在強大數據支持下逆風翻盤，成功拿下C位，至今仍是節目翻紅的最佳典範。Ella作為女子天團S.H.E的一員，在第4季（《乘風2023》）中展現了完美的團隊領導力與全能舞台實力，加上個性幽默風趣，鏡頭自然不會少，從開播就是話題人物，奪冠可謂意料之內。而本屆還有台灣歌后A-Lin（黃麗玲）參戰，儘管她唱功了得，但最終只拿了第8名。陳昊宇曾來台灣當過交換學生，並參加中視的第3屆《華人星光大道》拿下冠軍，但當時名氣不高；後來她返回中國工作後，陸續拍過古裝劇《如懿傳》、《一念關山》，一直到參加《乘風2024》（浪姐5）才真正爆紅。陳昊宇從最初的人氣低迷，到最後憑藉驚人唱功與口碑逆襲，成為《浪姐》首位年齡在35歲以下的冠軍。葉童拿過2次香港金像獎影后，是香港著名的老演員，一開始大眾對於她要參加如此高強度的真人秀都表示不看好，但葉童態度淡然，且每次比賽都全力以赴、姿態優雅，反到格外圈粉，最終在排名上甚至擊敗台灣甜姐兒侯佩岑，拿下《乘風2025》（浪姐6）冠軍。如今《浪姐》來到第7季，戰況激烈。本季台灣代表團陣容堅強，有瓊瑤女神蕭薔以及歌手曾沛慈、范瑋琪、江語晨，還有演員徐潔兒參賽，其中曾沛慈呼聲最高。許多專業樂評指出，曾沛慈的發展路線與第5季冠軍陳昊宇極其相似，兩人都是會唱歌又會演戲的代表，且舞台可塑性高，曾沛慈因此被視為本屆奪冠的大熱人選。，曾沛慈演過《終極》系列電視劇，從《終極三國》到《終極一班2》、《終極一班3》，播出時長超過5年，讓無數當時還是學生族的觀眾對曾沛慈留下深刻印象，也因此曾沛慈的知名度居高不下。，曾沛慈雖然出道至今沒拿過金曲獎，但她的代表作〈一個人想個一個人〉、〈愛情怎麼喊停〉、〈不過失去了一點點〉傳唱度極高，也證明了曾沛慈的歌聲非常有辨識度，高音、低音能自在轉換；加上本季節目主打直播、無修音舞台，讓曾沛慈的歌聲的優勢更加突出。，節目被直播放送時，她完全不在乎鏡頭在拍，經常與其她姐姐打鬧、玩在一起，甚至吃完披薩還能自在舔手指，給人單純天真的好形象；加上她明明支氣管發炎，卻在舞台上拚盡全力真唱，完全沒對嘴，即便偶爾有沙啞也不至於走音，種種表現讓曾沛慈被冠上「低調、認真、高實力」標籤，極其符合《浪姐》過往6屆的冠軍要素，深受觀眾喜愛。