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▲康學豐求學三年期間，一舉囊括 7 張證照，優異表現讓師生引以為榮。（圖／校方提供）

台中市青年高中水電技術科教學成績斐然，學生證照表現尤其亮眼。今年應屆畢業生普遍取得「雙乙級」證照，部分學生更同時擁有多張專業證照，例如康學豐求學三年期間，一舉囊括 7 張證照，優異表現讓師生引以為榮，樹立了技職教育新標竿。青年高中電機電子群為校內乙級證照訓練的領航重鎮，歷年來檢定通過人數與及格率均居全校表率。12 年前，校方於中部地區首創日間部「水電技術科」，至今已培育超過 300 位基礎水電工程專才。即便同業爭相仿效，青年高中始終維持中投區「水電技術科」執牛耳地位，無論在業界評價或證照質量，皆完美實踐「技術專業、能工巧匠」辦學目標。青年高中水電技術科具備豐富教學資源，除積極爭取教育部補助全面升級設備外，更與「得江山」、「榮鑌」、「台奕機電」、「加利安機電」及「淞普科技」等中部知名企業合作，落實「畢業即就業」，深獲臺中市水電工會肯定。課程規劃與時俱進，除傳統水電外，更納入太陽能光電、智慧居家、網路架設及瓦斯器具裝修等實務課程。校長洪煜勳表示，學校落實實用技能班精神，每年皆有多位學生挑戰三乙級、甚至四乙級證照，為傳統產業注入高素質生力軍。以學生康學豐為例，三年求學期間取得7張證照，包括數位電子、室內配線與網路架設等3項乙級證照，以及多項丙級證照，成為校內代表性案例。整體而言，「雙乙級」已逐漸成為該科畢業生常態，反映教學成效。除專業技能外，升學成績亦是青年高中的強項。透過繁星計畫、技優甄審等管道，歷屆學生屢屢錄取臺科大、北科大、雲科大、高科大等頂尖國立科大；校友中亦不乏攻讀至國立大學碩、博士班者，充分印證該校「科技領航、升學搖籃」的教育指標。位於臺中大里的青年高中創校逾五十載，在董事長與校長的帶領下，水電技術科持續深耕消防安全、智慧居家與可程式控制（PLC）等尖端領域。教師團隊更投入無比耐心，透過晚自習與集訓陪伴學生，成功打造中部最優質的水電技術專門學校。